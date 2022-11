Rivoluzione nella raccolta rifiuti a Faenza: come cambierà zona per zona

Rivoluzione nella raccolta rifiuti a Faenza. Dal prossimo 5 dicembre comincia la trasformazione del sistema di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Faenza, per garantire un ciclo dei rifiuti più sostenibile e un maggior decoro della città. Il sistema, spiega l'assessore all'urbanistica e all'ambiente Luca Ortolani, sarà organizzato secondo 3 aree, con modalità differenti.

Area A Centro storico - Partenza 5 dicembre 2022

Nel centro storico si manterrà il sistema attuale di Isole Ecologiche di Base (Ieb) di prossimità. La carta e il cartone per gli utenti domestici passa da raccolta con i sacchi a cassonetto dedicato, che si aggiungerà a quelli già presenti nelle Ieb. Solo per le attività economiche del centro storico è previsto un sistema di raccolta del cartone a domicilio tutti i giorni tranne la domenica. Il cassonetto della indifferenziata verrà sostituito dal cassonetto smarty, apribile tramite smart card, che permetterà di misurare il numero di conferimenti in vista della tariffazione puntuale.

A partire da metà novembre, personale incaricato da Hera consegnerà alle singole famiglie del centro storico il kit per la raccolta, composto dalla carta Smeraldo, per l’apertura dei cassonetti elettronici, il bidoncino “sotto lavello” marrone da 10 litri e i sacchetti per la raccolta del rifiuto organico. Ritiro dei kit presso gli Info point al mercato cittadino: 29 novembre; 1,3,6 e 10 dicembre dalle 08:00 alle 12:30 in piazza del Popolo.

Area B Zona sperimentale del Borgo - Partenza 27 febbraio 2023

In questa zona del Borgo Durbecco da anni ha sperimentato un sistema di Porta a porta (Pap) misto, con la frazione dell’indifferenziata e dell’organico raccolte con porta a porta secondo un calendario di esposizioni e la frazione differenziata che viene raccolta con Ieb su strada. Il nuovo sistema di raccolta prevede solamente l’aggiunta del cassonetto per la raccolta stradale della carta e del cartone, al posto dell’attuale raccolta domiciliare con sacco.

Area C Il resto del territorio residenziale - Partenza 27 febbraio 2023

In tutto il resto del territorio comunale si passa ad una raccolta Porta a porta integrale, dove tutte le frazioni di rifiuti vengono raccolte a domicilio in appositi contenitori e secondo uno specifico calendario di esposizioni. L'indifferenziata verrà ritirata una volta a settimana, l'organico due volte a settimana, mentre le frazioni differenziate vengono raccolte una volta ogni due settimane, esponendo i contenitori su strada secondo il calendario della propria zona. Presso il Centro di Raccolta di via Righi, per le utenze domestiche, da novembre 2022 sarà possibile conferire rifiuti indifferenziati e organici in eccesso, oltre a tutte le altre frazioni di rifiuti.

A partire da fine novembre, personale incaricato da Hera consegnerà alle singole famiglie il kit standard per la raccolta differenziata. Il kit è composto dal calendario, che riporta le giornate di raccolta e le informazioni/regole sul servizio, e dai contenitori per tutte le frazioni di rifiuti. I cittadini titolari che non saranno presenti al momento della consegna, troveranno in buchetta un coupon con il quale ritirare il kit di raccolta presso i punti di distribuzione. Ritiro agli Info Point al mercato cittadino: 17, 19, 21, 24, 26, 28 e 31 gennaio dalle 8.00 alle 12.30 Faenza piazza del Popolo.

Ritiro dei kit presso il Padiglione B, Faenza Fiere, via Risorgimento 3 Faenza. Aperture: dal 13 febbraio al 12 marzo: da lunedì a venerdì 16-20, sabato 08:30-12:30; dal 13 marzo al 31 marzo: martedì e giovedì 16-20, sabato 08:30-12:30.

Incontri con la cittadinanza

Presso la Sala Zanelli ore 20:30 via Risorgimento n.3 - Faenza

- quartiere Centro Sud -14 e 28 novembre

- quartiere Stazione - 17 novembre e 1 dicembre

- quartiere Centro-Nord - 21 novembre e 5 dicembre

- quartiere Borgo e di Borgo Durbecco - 23 novembre e 12 dicembre 2022

- Reda, Santa Lucia, Errano, Borgo Tuliero e Marzeno 16 gennaio 2023

Presso la Sala Circolo Anspi via Maddalena Venturi 2: cittadini di Granarolo - 9 gennaio 2023, ore 20:30