Nuova raccolta rifiuti in centro storico: al via info point e distribuzione dei kit

Dal 2 maggio al 29 giugno, a ridosso dell’avvio del nuovo sistema di raccolta rifiuti che partirà il 29 maggio nel centro storico di Ravenna, saranno attivi i seguenti Info point organizzati da Hera in collaborazione con l’Amministrazione comunale: Piazza XX Settembre: il martedì (dal 2 maggio al 27 giugno), dalle 15.00 alle 19.00; Piazzale Luigi Carlo Farini - Stazione FS: il giovedì (dal 4 magio al 29 giugno), dalle 15.00 alle 19.00 presso ricovero bici; Piazza della Resistenza: il sabato (dal 6 maggio al 24 giugno) dalle 9.00 alle 13.00.

Presso questi punti fissi sarà possibile ricevere informazioni sul nuovo sistema di raccolta e, per chi non era presente al momento della consegna a domicilio da pare degli incaricati di Hera, anche ritirare i kit per il nuovo sistema di raccolta, indispensabile per poter separare correttamente tutti i tipi di rifiuti. Per i residenti nella zona azzurra il kit è composto dal calendario, che riporta le giornate di ritiro dei rifiuti e le informazioni/regole sul servizio, e dai contenitori (il cui numero e grandezza sono già calcolati in base ai componenti del nucleo familiare dichiarati all'interno del contratto Tari), mentre chi risiede nella zona rosa può ritirare la Carta Smeraldo, la tessera Hera per aprire i cassonetti intelligenti (Smarty) per la raccolta dell’indifferenziato, il materiale informativo sul funzionamento del servizio e il bidoncino sotto-lavello per la raccolta dell’organico in casa. Il kit per la raccolta verrà consegnato al titolare del contratto Tari o a un suo delegato che presenti l’apposito modulo compilato, copia del documento del delegante e documento d’identità del delegato. Il modulo di delega è già stato inviato a cittadini e imprese, ma è anche disponibile sul sito di Hera, selezionando il Comune di Ravenna all’indirizzo www.gruppohera.it/assistenza/casa/ambiente/la-raccolta-nel-tuo-comune.

A partire da luglio, sarà possibile ritirare i kit anche presso le stazioni ecologiche, dove si può anche richiedere la compostiera, ritirabile gratuitamente se utilizzata in alternativa alla raccolta dell’organico; tale opzione dà diritto ad uno sconto di 5 euro/anno per ogni componente del nucleo familiare (sconto 10 euro/anno per utilizzo di una concimaia). Le stazioni ecologiche sono il modo più sostenibile per il conferimento e recupero dei rifiuti: per questo è stato ampliato l’orario di apertura per diventare sempre di più un punto di riferimento per cittadini e attività.

Come funzionerà la raccolta differenziata dei rifiuti in centro

Il centro storico è stato suddiviso in due zone, caratterizzate da un sistema di raccolta differente:

· per le quasi 4.400 utenze della zona azzurra più esterna (compresa fra la stazione a est, via Don Giovanni Minzoni a nord, via D’Azeglio a ovest e la Circonvallazione al Molino a sud) la raccolta dei rifiuti sarà mista per le famiglie (che prevede la raccolta a domicilio di indifferenziato e organico in giorni e orari prestabiliti e stradale per tutti gli altri rifiuti), e integrale (per tutti i tipi di materiali: organico, carta, cartone, plastica, vetro e indifferenziato) per le attività;

· le quasi 3.700 utenze della zona rosa, vero e proprio cuore del centro storico, saranno servite dalla Raccolta Smeraldo, così chiamata perché l’indifferenziato viene conferito in un cassonetto intelligente (Smarty) dotato di cassetto con limitatore volumetrico e apribile con la Carta Smeraldo, la tessera Hera per i servizi ambientali. Per tutti gli altri tipi di rifiuti (carta, plastica, vetro, vegetale - ove previsto - e organico) il servizio di raccolta differenziata viene effettuato con nuovi cassonetti e bidoni stradali con feritoia (o oblò) a seconda del tipo di rifiuto.

Per le attività di entrambe le zone sono previsti servizi aggiuntivi di raccolta domiciliare di cartone e cassette di plastica, polistirolo e legno (con modalità differenti in base alla zona); per quelle della zona rosa che ne faranno richiesta saranno previsti servizi di raccolta domiciliare aggiuntivi di organico, indifferenziato e/o vetro (con bidoni carrellati), da richiedere in fase di censimento, cioè durante il passaggio dei tecnici Hera, durante la distribuzione del kit di raccolta o successivamente all’avvio del servizio. Anche qui, come in tutto il resto del territorio comunale, ci sarà una modifica nella raccolta delle lattine che andranno conferite assieme alla plastica, mentre il vetro andrà raccolto separatamente.

Con il centro storico, tutto il territorio comunale sarà coperto dal nuovo sistema di raccolta, che coinvolge complessivamente 105.000 utenze, di cui quasi 30.000 domestiche non residenti e oltre 8.000 attività, per un numero di abitanti equivalenti (tenuto conto del turismo, delle seconde case e delle attività economiche) di oltre 280.000 unità.

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

Per dubbi e informazioni sull’avvio dei nuovi servizi consultare www.ilrifiutologo.it, oppure la sezione del sito https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/ambiente/la-raccolta-nel-tuo-comune dove, selezionando il Comune di Ravenna, è possibile visualizzare e scaricare lettera o consultare le FAQ (risposte alle domande più comuni).

Se su questi canali non si è trovato quello che serve o non si dispone di un collegamento internet, chiamare il Servizio Clienti Hera 800 999 500 (famiglie) e 800 999 700 (attività), numeri verdi gratuiti attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18, al quale si possono ottenere tutte le informazioni e anche fare segnalazioni. Per queste ultime si consiglia di utilizzare l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android - oggi integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon. Grazie alla app è possibile inviare foto geolocalizzate per segnalare la necessità di un intervento (ad esempio in caso di cassonetti rotti o abbandoni), consultare il calendario delle raccolte porta a porta della propria zona e prenotare anche il ritiro gratuito a domicilio di rifiuti ingombranti.

Infine, per servizi aggiuntivi (tipo contenitori dedicati, ad esempio per nuclei familiari numerosi, o per esigenze particolari certificate) e per segnalazioni è ancora disponibile la mail dedicata all’attivazione del nuovo progetto di porta a porta differenziataravenna2021@gruppohera.it.