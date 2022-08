Nuova raccolta rifiuti porta a porta per più di 1300 famiglie: primi info point a Casola Valsenio

Proseguono le attività di Hera per migliorare la raccolta differenziata e promuovere una gestione responsabile dei rifiuti a Casola Valsenio, dove il 31 ottobre partirà la raccolta porta a porta in tutto il territorio comunale e interesserà nello specifico 1546 utenze: 1386 famiglie e 164 attività.

Dal 12 agosto quattro info point dove ritirare i kit per il porta a porta nei giorni di mercato

Per i cittadini non presenti al momento della consegna casa per casa del kit di raccolta (composto dal calendario con le informazioni/regole sul servizio e dai contenitori) da parte degli incaricati di Hera, sarà possibile ritirare il materiale anche presso gli info point organizzati anche come punti di distribuzione nelle mattinate (orario: 8-12.30) di venerdì 12 e martedì 16 agosto, martedì 13 e venerdì 16 settembre davanti al Municipio in via Roma 50, in occasione del mercato cittadino.

Un porta a porta modulato sul territorio per una migliore raccolta differenziata

L’attuale raccolta stradale dal 31 ottobre prossimo sarà trasformata, a seconda della zona interessata: nel centro storico e nelle zone residenziali del territorio comunale sarà attivato il porta a porta misto (che prevede la raccolta domiciliare in giorni e orari prestabiliti di indifferenziato e organico e la raccolta stradale di carta/cartone, plastica, vetro e sfalci/verde), Nella Zona industriale verrà attivato il porta a porta integrale, che riguarda tutti i tipi di rifiuti (indifferenziato, organico, carta, plastica/lattine e vetro). Nel forese, invece, i punti di prossimità presenti saranno dotati di contenitori per tutte le frazioni di raccolta e verranno collocati contenitori intelligenti per la raccolta dell’indifferenziato (Eco Smarty), inizialmente ad apertura libera, ma che successivamente si apriranno solo con la Carta Smeraldo (la tessera Hera per i servizi ambientali) utilizzabile 24 ore su 24, consegnata a tutti gli utenti del forese in fase di distribuzione o ritirabile presso gli infopoint organizzati. Sempre dal 31 ottobre 2022 la raccolta della carta in centro storico e nelle zone residenziali passerà a raccolta stradale.