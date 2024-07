Una nuova risonanza magnetica ad alta definizione per la clinica: esami più rapidi e maggior comfort

La clinica Domus Nova, parte del gruppo Garofalo Health Care, ha recentemente acquisito una nuova risonanza magnetica da 1.5 Tesla, presentata nel mese di giugno. La tecnologia avanzata di cui dispone la nuova macchina rappresenta un notevole progresso nella diagnostica medica, garantendo esami più rapidi, con immagini ad alta definizione e un comfort superiore per i pazienti. La precisione delle immagini consente visualizzazioni dettagliate degli organi e dei tessuti interni del corpo, facilitando così la diagnosi di una vasta gamma di condizioni mediche con una rapidità e un'accuratezza senza precedenti.

Il macchinario consente un maggior comfort per il paziente: "Dotata di un gantry con un diametro di 70 cm e un tunnel più corto rispetto agli standard tradizionali, rende l’esperienza più tollerabile ed aumenta il grado di accettabilità dell’esame anche da parte di pazienti con tratti claustrofobici o di corporatura robusta", spiegano dalla clinica ravennate. Migliora la sostenibilità ambientale. La macchina opera senza l’uso di elio, riducendo l’impiego di sostanze chimiche nocive e contribuendo a un minore impatto ambientale. Inoltre le immagini ad alta risoluzione permettono una visualizzazione dettagliata delle strutture anatomiche, favorendo diagnosi precise e tempestive. A questo si aggiungono i tempi di scansione ridotti, che migliorano il comfort del paziente e l’efficienza del processo diagnostico, e la versatilità del macchinario, capace di eseguire una vasta gamma di esami, questa risonanza magnetica assicura diagnosi complete e accurate.

Domus Nova è pronta a sfruttare al massimo questa tecnologia per offrire cure personalizzate e di alta qualità ai pazienti. "L'acquisizione della nuova risonanza da 1.5 Tesla segna un importante traguardo nel percorso di innovazione ed eccellenza sanitaria della struttura, rafforzando ulteriormente il suo impegno ad innalzare costantemente il livello di qualità dei servizi offerti - affermano dalla clinica - La nuova risonanza magnetica rappresenta una significativa evoluzione nell'offerta diagnostica di Domus Nova, promettendo di migliorare sensibilmente l’esperienza dei pazienti e la precisione delle diagnosi mediche, confermando la struttura come punto di riferimento nel settore sanitario del territorio. Oggi è inoltre possibile prenotare comodamente dal sito consultando www.domusnova.it in pochi semplici passi, scegliendo autonomamente la propria preferenza di giorno e orario".