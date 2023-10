Aggiudicati i lavori per dare nuova vita alla Rocca Brancaleone: avrà 1400 posti a sedere

È stato aggiudicato ad Arco Lavori l'appalto relativo al terzo e quarto lotto dell’intervento di recupero e valorizzazione della Rocca Brancaleone, approvato in linea tecnica a fine novembre 2022. Nel progetto - finanziato con 4.173.477,91 euro - è compreso il completamento del recupero delle murature storiche interne all’Arce, attualmente in corso sulla parte esterna, la rifunzionalizzazione dell’area spettacoli con la ripavimentazione dell’intera superficie, la costruzione dei servizi igienici e della cabina di regia, il rifacimento del palco con sottostanti camerini e dello schermo per le proiezioni cinematografiche. Arco Lavori si è aggiudicata anche i lavori per la nuova piscina comunale.

La nuova sistemazione potrà ospitare 1400 spettatori, in parte in platea in parte sulle nuove tribune. Oltre al riallestimento dell’area è previsto il rifacimento integrale degli impianti, adeguandoli alle attuali norme di sicurezza e alle esigenze per il pubblico spettacolo; si realizzerà inoltre la pubblica illuminazione del monumento. L’intervento sarà completato con la riqualificazione dell’area esterna, comprendente il rifacimento del piazzale antistante all’ingresso e la risagomatura della rampa di accesso da via Rocca Brancaleone per rendere l’ingresso e l’uscita più agevoli. Sono state invece stralciate la realizzazione della struttura metallica reticolare a reintegrazione dell’immagine delle volumetrie demolite alla fine del XVIII secolo e la struttura mobile di copertura a velario.

“Con questo importante finanziamento – spiegano l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte e l'assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia – si procede al completamento del restauro di un edificio storico di estrema importanza per la città, sia per l’aspetto storico che per quello culturale, ma anche affettivo. La Rocca Brancaleone, infatti, è da tempo nel cuore dei ravennati e molti hanno ricordi legati agli spettacoli che vi furono allestiti, al tempo libero trascorso da giovani e poi con i propri figli o nipoti e oggi anche per le rievocazioni storiche e altre iniziative che coinvolgono la cittadinanza”.