Una rotonda tra viale Berlinguer e piazza Sighinolfi per migliorare la viabilità

La giunta ha approvato il progetto di adeguamento funzionale della viabilità nell’intersezione viale Berlinguer-piazza Sighinolfi per un valore di 800mila euro finanziati in parte dal Comune, per 275mila, e in parte con fondi della Regione Emilia-Romagna, per 525mila. Il progetto ha l’obiettivo di facilitare e velocizzare l’immissione dei veicoli in corrispondenza dell’intersezione anche nei giorni di maggiori flussi di traffico.

“La realizzazione di una rotatoria in quella zona per migliorare il flusso del traffico – afferma l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – sarà senz’altro di grande supporto e consentirà una migliore scorrevolezza, aumentando d’altro canto anche la sicurezza di automobilisti e pedoni, soprattutto nelle ore di punta”.

La zona è infatti una delle più nevralgiche in città, molto frequentata e trafficata per la presenza di numerosi uffici tra cui quelli del Comune, esistenti e di futura realizzazione, della Questura, della Polizia Stradale, di studi professionali e di esercizi commerciali di varia tipologia. Nelle immediate vicinanze si trovano l’ospedale Santa Maria delle Croci, il comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e il Tribunale. Lungo la via Sighinolfi, nelle giornate di mercoledì e sabato, si effettua inoltre il mercato ambulante cittadino che occupa tutta la sede stradale, che, per l’occasione, viene chiusa al traffico veicolare.

L’intera area, comprese le vie Marzabotto e Cassino, sono interessate inoltre dalla presenza del maggior polo scolastico della città oltre che dallo stadio comunale che determina movimenti di veicoli, di biciclette e di pedoni anche rilevanti in occasione delle manifestazioni sportive della locale squadra di calcio. Le aree su cui si dovrà svolgere l’intervento sono pertinenze stradali e di proprietà comunale ricadenti nel centro abitato; pertanto, non è necessario avviare alcuna procedura di esproprio e/o accordi bonari.

Nel progetto è prevista una rotatoria “compatta” di forma circolare, con un’isola centrale parzialmente sormontabile. Su di essa insistono quattro rami: viale Berlinguer, via Sighinolfi e via Fontana. Tra i vantaggi secondari dell’intervento la diminuzione delle emissioni inquinati e riduzione dell’inquinamento acustico, grazie alla maggiore fluidità di percorrenza e la riduzione della velocità media; la maggiore tutela verso le utenze deboli, come pedoni e ciclisti, dato dalla velocità ridotta e dalla possibilità di usufruire delle isole divisionali come riparo durante l’attraversamento; la semplificazione della segnaletica verticale, riducendo l’ingombro e facilitando la comprensione, la possibilità di inversione di marcia senza compiere manovre pericolose e non consentite.