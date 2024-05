Nuova vita ai campi devastati dall'alluvione: circa 8mila aziende coinvolte nel progetto di rigenerazione

Dare nuova fertilità e nuova vita a ettari di campi devastati dall'alluvione di maggio 2023. Entra in fase operativa un progetto dedicato all’agricoltura romagnola, in particolar modo della provincia ravennate, nato dalla collaborazione fra Timac Agro Italia, azienda impegnata nel settore della nutrizione vegetale, e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, finalizzato a restituire fertilità al suolo dopo la devastante alluvione.

A oltre un anno di distanza dalla catastrofe, sono numerosi gli agricoltori che hanno ancora difficoltà a tornare ai regimi di produzione pre-alluvione: l'acqua infatti ha lasciato sui terreni allagati uno spesso strato di limo e sabbia fine, ma anche inquinanti di varia natura oltre ad alterazioni della falda che, in alcune aree, si rivelano tuttora un ostacolo per la normale ripresa dell'attività agricola. Il recupero delle potenzialità produttive rappresenta pertanto un’esigenza diffusa per il comprensorio del Ravennate, rivendicata da Apimai Ravenna, la realtà che raduna gli Agromeccanici della Romagna e parte del Bolognese, guidata dal direttore Roberto Scozzoli.

I numeri sono rilevanti: “Parliamo di circa 8mila aziende coinvolte – dichiara Scozzoli –ringraziamo Timac Agro Italia e l’Ateneo di Bari per essere al nostro fianco in un cammino faticoso ma volto al ripristino graduale della normalità”. I ricercatori che hanno dato il via al progetto, che può contare sul supporto scientifico del Centro Mondiale dell’Innovazione di Groupe Roullier a Saint Malo, intendono fornire soluzioni concrete e all’avanguardia a tutti gli operatori del settore. A giocare un ruolo chiave nella diffusione del progetto, grazie al forte legame consolidato con il territorio, è il Consorzio Agrario di Ravenna, con cui l'azienda cremonese ha instaurato nel corso degli anni una virtuosa collaborazione.

Il progetto

Punto di partenza è lo studio del cambiamento climatico, per indagare gli effetti che le inondazioni hanno indotto sul suolo e il loro impatto sulle risorse idriche sotterranee, delineando così una base scientifica volta a sviluppare strategie di adattamento e mitigazione, tenendo conto, inoltre, dell’attuale innalzamento del livello del mare. Il progetto si svilupperà su un arco temporale di tre anni, durante il quale gli esperti prevedono anche la calibrazione di uno scanner spettroscopico di ultima generazione, utilizzato per la rilevazione e la spazializzazione di dati fisico-chimico dei suoli, direttamente sul campo.

Gli studiosi si occuperanno di analizzare la fertilità dei terreni attraverso la valutazione di una serie di indicatori (come l’accumulo di gas, la riduzione di alcuni nutrienti, la radiazione solare assorbita, ecc.) e al contempo esamineranno la caratterizzazione granulometrica del particolato solido e la porosità del suolo oltre alle caratteristiche fisico chimiche delle falde del territorio. Non solo: sarà utilizzata anche l’analisi satellitare. Le alluvioni influiscono sulla temperatura del suolo e una parte del progetto consisterà nel confronto degli indici satellitari prima e dopo l’inondazione, per classificare le zone per intensità dell’evento e, di seguito, definire la metodologia di campionamento spaziale da adottare. Saranno inoltre implementati modelli numerici idrogeologici che possano simulare gli eventuali impatti di inquinamento in futuri scenari, conseguenti a eventi alluvionali di intensità e durata variabile.