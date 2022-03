Nuova vita al centro di San Patrizio: taglio del nastro dopo i lavori

A San Patrizio, frazione di Conselice, sono stati ultimati i lavori di riqualificazione urbana finanziati con il contributo della legge regionale 41/97, dedicata alla valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. I lavori, per un importo complessivo di 160mila euro (di cui 112mila di contributo regionale), hanno portato alla riqualificazione di piazza Mameli e delle vie storiche di San Patrizio, nonché alla ristrutturazione dei viali pedonali e del verde di via Mameli.

La conclusione dei lavori sarà inaugurata con un taglio del nastro che si terrà giovedì 17 marzo alle 18.30 in piazza Mameli, al quale saranno presenti la sindaca Paola Pula, la consigliera regionale Manuela Rontini e il parroco di San Patrizio don Angelo Vistoli. Seguirà il concerto dei Reverse.

"Sarà un momento di socializzazione per festeggiare insieme anche il patrono di San Patrizio - ha commentato la prima cittadina Paola Pula -. Il decoro urbano è fondamentale per rendere una zona attrattiva, tanto per chi ci vive, quanto per chi ci lavora; è il biglietto da visita di un posto che può quindi determinarne anche le sorti. Sappiamo come i piccoli centri stiano vivendo grosse difficoltà, questo non a Conselice ma in tutta Italia, e ci auguriamo che questo sforzo possa andare controtendenza, perché i piccoli centri hanno davvero tanto da dare in termini di qualità della vita".