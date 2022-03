Nuova vita al centro Mir di Fornace Zarattini: aperto un ristorante e uno spazio mosaico

Il centro Mir di Fornace Zarattini sta per entrare in una nuova fase di sviluppo, proprio in contemporanea con i lavori stradali che stanno per realizzare la nuova rotatoria esattamente davanti al suo ingresso. L'azienda Net Seals ha prima ampliato a più fasi la propria sede interna al Mir, mentre oggi guarda anche strategicamente all’ammodernamento di un centro commerciale ricco di altre eccellenze.

A dare il via a questo rinnovamento, anche in termini di immediata visibilità dall’esterno, è il nuovo ristorante appena costruito dalla stessa azienda e diretto dallo staff che già gestisce l’Osteria al Porticino di Marina di Ravenna. Il locale per questi primi giorni è attivo solo per le colazioni e i pranzi, ma a partire dal 9 aprile sarà aperto ogni giorno da colazione a cena.

A impreziosire il nuovo centro dal punto di vista artistico sarà un altro dei “protagonisti” dell’attuale Mir: il mosaicista ravennate Marco Santi, che da qualche tempo ha raddoppiato la sede operativa del Gruppo Mosaicisti Ravenna (di cui è titolare), aggiungendo alla sede storica accanto a San Vitale un nuovo ampio spazio proprio al Mir nel quale, in questo periodo, Santi e il suo staff stanno restaurando splendidi mosaici pavimentali del V secolo provenienti da Aquileia.