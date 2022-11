Nuova vita al Giardino dei Semplici di Bagnacavallo: terminati i lavori

Si sono definitivamente conclusi nelle scorse settimane i lavori che hanno riguardato il Giardino dei Semplici di via Diaz a Bagnacavallo. La parte finale delle opere ha comportato il rifacimento dell’intera guaina del fossato del parco. In precedenza si era provveduto al ripristino del camminamento in legno tramite la realizzazione di un nuovo percorso con sottofondo in misto stabilizzato e trattamento superficiale in stabilizzante naturale. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Focaccia e Minguzzi di Russi.

Le opere presso il Giardino dei Semplici hanno fatto seguito a quelle di sostituzione dei cancelli di ingresso del Parco delle Cappuccine di via Berti. I lavori riguardanti i due parchi facevano parte di un unico progetto dell’importo di circa 67.000 euro, rientrante nell’ampia riqualificazione dei numerosi parchi pubblici del territorio. Entrambi i parchi sono frequentati da persone di ogni età, dai bambini con le loro famiglie agli anziani. Ospitano inoltre iniziative, incontri e spettacoli. Il Giardino dei Semplici è aperto tutto l’anno, mentre il Parco delle Cappuccine, sede anche dell’arena cinematografica estiva, da marzo a ottobre.

"I molti parchi pubblici che si trovano nel comune di Bagnacavallo – osservano l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Ravagli e l’assessora all’Ambiente Caterina Corzani – hanno la doppia fondamentale funzione di polmone verde e di luoghi di fruizione da parte di cittadine e cittadini di ogni età. E proprio alle fasce d’età più giovani saranno dedicati i prossimi lavori: dopo un monitoraggio completo presso tutte le aree verdi, effettuato in questi mesi, procederemo alla sostituzione di tutti i giochi non più in buone condizioni".