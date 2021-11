Nuova vita al lungomare di Cervia: 1,7 milioni per i prossimi lavori

E’ stato completato il primo intervento di manutenzione delle strade della fascia costiera di Cervia per un importo di 650 mila euro. I lavori hanno interessato principalmente viale Milano e alcune strade limitrofe (via Tintoretto, via Cellini, ecc.) e viale Italia. Ora la Giunta comunale ha approvato e finanziato un primo progetto di manutenzione delle strade del forese per un importo di 700 mila euro. L’intervento interessa oltre a varie strade, anche la via Beneficio I Tronco per un tratto di oltre un chilometro. Attualmente questa strada presenta un cedimento della banchina stradale dovuto in larga parte al passaggio di mezzi pesanti non autorizzati, per questo la Giunta ha deciso anche l’installazione di telecamere di controllo.

L’esecuzione delle opere è prevista all’inizio del prossimo anno, compatibilmente con le condizioni climatiche, e completa un primo ciclo di manutenzioni nel forese, iniziato con la riasfaltatura di via Ragazzena e della zona centrale di Castiglione. Inoltre entro la fine dell’anno è prevista l’approvazione e il finanziamento di un secondo intervento per la manutenzione delle strade della fascia costiera per un importo di 1 milione di euro. La realizzazione avverrà prima dell’avvio della stagione turistica 2022. Anche questo intervento verrà eseguito dal Consorzio di imprese nell’ambito dell’accordo quadro aggiudicato a settembre.