Nuova vita al parco di Piazza Dante e alla Palestra Badiali a Faenza con i fondi del Pnrr

Si parla da tempo a Faenza della riqualificazione del parco di Piazza Dante. Un tema dibattuto lungamente anche in campagna elettorale e riguardante in particolare la sicurezza. L’area verde, infatti, è stata chiusa e recintata per un anno ed è stata da poco riaperta al pubblico con alcune novità: nuovo manto erboso, manutenzione degli alberi, nuovi giochi per bambini, illuminazione completamente rifatta e installazione di una telecamera di ultima generazione lato cavalcavia. Sono inoltre state organizzate diverse iniziative, tra i quali anche una serie di appuntamenti teatrali, finalizzate al riutilizzo civico dell’area verde.

La riqualificazione però, come ribadito più volte dagli assessorati allo sport e alla sicurezza del comune, non era terminata in quanto nelle idee degli amministratori andava di pari passo con la riqualificazione della vicina Palestra Badiali, molto utilizzata in particolare per la vicinanza con il centro (un ingresso insiste su Corso Garibaldi) dalla società di pallavolo faentina al pomeriggio, e dagli istituti scolastici superiori al mattino. In aiuto dell’Amministrazione sono arrivati i fondi Pnrr, per i quali 750mila euro - che il comune si è aggiudicato con apposito bando - andranno a finanziare la riqualificazione definitiva della zona.

Il primo intervento, i cui lavori in virtù dei vincoli temporali del Pnrr dovrebbero essere affidati entro il 30 giugno 2023, riguarda la messa in sicurezza dell’ala della palestra di più recente costruzione ovvero la zona degli spogliatoi, il deposito degli attrezzi e la palestrina-atrio utilizzata attualmente per i riscaldamento. Qui il progetto prevede la demolizione completa e la nuova costruzione di una architettura che andrà a migliorare anche la viabilità da Corso Garibaldi, su due piani sfalsati. Nel pian terreno vedranno la luce nuovi spogliatoi, con un percorso di accesso differente, l’infermeria, il deposito attrezzi e i locali energetici. Il primo piano invece ospiterà una nuova palestrina che consentirebbe di ottimizzare gli spazi e le ore di compresenza tra più squadre.

Probabilmente qualche lavoro interesserà anche la struttura storica - ex Cavallerizza - oggi viziata da vincoli storici ma già provvista di illuminazione funzionante, e per questo motivo verosimilmente si procederà solamente ad un piccolo intervento di rinnovo (leggasi levigatura) sul fondo in parquet. Gli altri lavori invece riguarderanno più in particolare la zona adiacente, tra la palestra e il parco in cui oggi sorge un piccolo parcheggio per auto. Qui il progetto prevede la piena pedonalizzazione della via e il conseguente inglobamento dell’area palestra all’area verde. Il parco avrà quindi un percorso ciclopedonale e nel vialetto che sarà ricavato dovrebbero trovare collocazione alcuni attrezzi per le discipline ginniche outdoor. Altre novità sono al vaglio, ma stando al progetto già finanziato sembra proprio che l'area potrà vivere un nuovo corso entro la fine del 2024.