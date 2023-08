Nuova vita al parco di Piazza San Francesco a Faenza con la 'baby band' dello scultore

Riaprirà sabato il Parco di Piazza San Francesco a Faenza, rinnovato negli arredi e nei giochi ma anche ripulito e con una rigogliosa area verde. Alle 18 si terrà l’inaugurazione ufficiale. Mercoledì mattina sono state presentate le opere che il Parco ospiterà. Si tratta della ‘Baby band’, cinque piccoli musicisti intagliati nel legno dall’artista Giorgio Palli. “Dai tronchi con una tecnica di scultura ceramica ho realizzato in cinque mesi e mezzo una Baby Band – ha riferito Palli - C’è il cantante, il sassofonista, il basso, la chitarra e il tamburo. Sono rivolti uno di fronte all’altro in cerchio perché raffigurano un’esercitazione”.

Poco distante dalle sculture è stata realizzata una nuova area giochi attrezzata, che sarà intitolata a Valter Dal Pane. “Era da anni che cercavamo nel quartiere del distretto A un luogo che potesse rappresentare Valter – ha sottolineato Gian Maria Manuzzi dell’associazione Distretto A -. E l’area giochi del Parco ci è sembrato il luogo idoneo. Il parco tra l’altro è anche vicino alle scuole Pirazzini. E lui, tra le numerosissime attività in cui era impegnato, era anche rappresentante di classe”.

La riapertura del parco di Piazza San Francesco si sarebbe dovuta svolgere il 25 maggio scorso, ma purtroppo l’alluvione ci ha messo lo zampino, visto che proprio la vicina via Della Croce e Corso Garibaldi sono state colpite dalla furia della fiumana, parco compreso. “Il progetto era stato realizzato prima dell’alluvione – ha detto Massimo Bosi, assessore alla sicurezza del comune -, ci tenevamo molto a riqualificare e dare una nuova vita a questa area verde, che era stata oggetto in passato di episodi di microcriminalità. Oggi la presentiamo con la baby band all’interno e rinnovata. Ci auguriamo che sia un esempio e un invito a rispettare la cosa pubblica. Ci sarà anche un nuovo regolamento e alcune iniziative saranno organizzate al suo interno, come quella in programma il 6 settembre a cura del Teatro Due Mondi. Inoltre in seguito all’alluvione con impegno siamo riusciti a ridare un aspetto ottimale a quest’area. La riapertura sarà quindi un primo grande segnale di ripartenza anche per questa zona del centro cittadino”.