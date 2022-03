Nuova vita all'area del bar della piscina delle terme di Brisighella

Il comune di Brisighella è tra i cinque comuni della provincia di Ravenna vincitori del Bando Regionale per la Rigenerazione Urbana. Il progetto riguarda la zona termale e in particolare l’area dell’edificio dove una volta esercitava il bar della piscina delle terme, ad oggi chiusa. L’importo finanziato dal bando regionale è di 100.000 euro, ai quali l’Amministrazione aggiungerà ulteriori 30.000 euro di risorse proprie. I lavori partiranno non appena terminato l’iter amministrativo necessario.

“Si ringraziano i tecnici del Comune di Brisighella, i tecnici dell’Unione della Romagna Faentina e l’Officina Meme Architetti Srl di Ravenna per l’eccellente lavoro svolto – ha dichiarato l’Amministrazione di Brisighella - Questo è il primo passo verso il recupero integrale della zona delle Terme”.