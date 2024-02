Nuova vita alla palestra 'Cavallerizza' di Faenza dopo l'alluvione

Prosegue a pieno ritmo a Faenza il cantiere della palestra Ivo Badiali, meglio conosciuta come "Cavallerizza", che intreccia un'opera di rigenerazione post-alluvionale e un contributo Pnrr. L'impianto sportivo manfredo, molto conosciuto in città, è uno dei punti di riferimento della comunità sportiva, luogo di allenamento di centinaia di giovani che praticano diverse discipline sportive.

La palestra, già candidata a un progetto di rigenerazione attraverso il Pnrr, nel corso dell'alluvione del 16 maggio è stata pesantemente colpita da acqua e fango. Per quello che l'impianto sportivo rappresenta per la città e per i tantissimi giovani che in quegli spazi si allenano è stato deciso che il contributo da 300mila euro di Conad venisse indirizzato proprio verso la palestra Badiali che durante l’alluvione è stata allagata nell’area della palestra danneggiando irrimediabilmente il parquet in legno con interessamento del relativo sottofondo in cemento mentre la zona degli spogliatoi è stata completamente sommersa.

Allo stesso tempo furono fortemente danneggiate le parti impiantistiche relative ai quadri elettrici e la relativa distribuzione interna. Anche le murature perimetrali furono danneggiate assieme alle attrezzature sportive non più recuperabili. La zona degli spogliatoi, compresa la centrale termica, allocata nell’interrato, è stata sommersa dall’acqua con forti danneggiamenti delle strutture, degli impianti e delle finiture.

"Si tratta di un intervento di ristrutturazione edilizia fondamentale per gli spazi sportivi della nostra città - spiega il sindaco Massimo Isola - Gli obiettivi sono lo sviluppo di servizi educativi e didattici e la promozione delle attività sportive, in uno spazio simbolo del sistema faentino. C'era fortemente bisogno di una rigenerazione della palestra, che in questo progetto si integra con la sistemazione esterna delle aree adiacenti il fabbricato".

L'intervento, insieme agli altri tre Pnrr già avviati nel comune, verrà illustrato direttamente dai progettisti durante il convegno di giovedì 29 febbraio presso il Salone dell'Arengo di Palazzo del Podestà. L'incontro comincerà alle 17 ed è aperto al pubblico.