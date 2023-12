Nuova vita per l'edicola della stazione: diventerà un punto di informazioni turistiche

Il Comune di Faenza si prepara a dare nuova vita alla storica edicola interna alla stazione ferroviaria facendone una moderna vetrina che ospiterà immagini e informazioni sul territorio di Faenza e i suoi dintorni, nell'ottica di valorizzare la città come destinazione turistica riqualificando uno spazio oggi abbandonato. L'edicola, situata dentro alla stazione di fronte alla biglietteria, è infatti in una posizione di visibilità privilegiata per i numerosi viaggiatori che – per lavoro o per piacere – transitano nella stazione ferroviaria di Faenza. L'utilizzo di quello spazio come "espositore" di informazioni utili, proposte turistiche e immagini evocative, rappresenta una chiave di volta nella valorizzazione dei percorsi turistici ed esperienziali offerti dal territorio della Romagna Faentina.

“Siamo soddisfatti di aver raggiunto questo accordo con Trenitalia Spa – commenta l’Assessore Massimo Bosi – Raccogliendo il mandato che il Consiglio Comunale aveva espresso all’unanimità nel 2016 con una mozione sull’accoglienza turistica, abbiamo preso contatti con FSE fin dai primi mesi del nostro mandato per utilizzare gli spazi all’interno della stazione ferroviaria. Essendo posizionata al crocevia tra Bologna, Rimini, Ravenna e Firenze, infatti gode di enormi potenzialità: non possiamo farci sfuggire l’occasione di attirare potenziali turisti che oggi transitano solo poche ore nella nostra città”.

Si ipotizza di usare immagini iconiche del territorio faentino, dalla celebre ceramica al paesaggio rurale, dai borghi al centro storico, in grado di evocare emozioni e attirare l'attenzione sia di turisti italiani sia stranieri. Per fare ciò si ricorrerà anche a tecnologie digitali, oggi di comune utilizzo nella promozione e promo-commercializzazione turistica.