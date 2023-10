Lugo amplia le pedonalizzazioni in centro e introduce una nuova area pedonale nel fine settimana

A un anno dall’introduzione delle pedonalizzazioni, il Comune di Lugo propone un assetto complessivo della zona a traffico limitato e dell’area pedonale accogliendo alcune richieste giunte in questi mesi dal confronto con le associazioni di categoria. La nuova proposta presentata fa seguito a una delibera approvata nelle sue linee generali dalla Giunta e vuole creare una zona pedonale aggiuntiva per migliorare attrattività e sicurezza del centro, in particolare nel fine settimana.

Il nuovo assetto è stato preventivamente presentato ieri pomeriggio alle associazioni di categoria del commercio e artigianato. Come detto nella riunione, quando verranno installati i nuovi varchi elettronici partirà un periodo di sperimentazione cui seguirà la definitiva entrata in vigore del provvedimento che andrà definito anche con un’apposita ordinanza.

La nuova area pedonale a forma di “L”, da via Pisacane/corso Matteotti a piazza Baracca attiva solo dalle 19.30 del venerdì alle 24.00 della domenica, è un’ulteriore pedonalizzazione a servizio dell’attrattività del centro, lasciando comunque transitabile il tratto di via Manfredi fra Piazza Savonarola e via Magnapassi. Nel tratto finale di corso Garibaldi rimane la zona a traffico limitato negli orari notturni dalle 23.00 alle 7.00, mentre diventa area pedonale aperta a pedoni e biciclette (oltre che ai mezzi autorizzati) tutta quella che comprende il sistema delle piazze: piazza Mazzini, piazza Trisi, largo della Repubblica, piazza dei Martiri e via Baracca; oltre all’area pedonale di piazza Savonarola che viene confermata. Particolare attenzione è stata riservata alle persone disabili, per i veicoli con il contrassegno H viene mantenuto il parcheggio in largo Calderoni con possibilità di accesso esclusivamente da via Manfredi.

L’Amministrazione Comunale ha poi definito fasce orarie più ampie per l'accesso all'area pedonale per andare incontro alle esigenze delle attività, in particolare per il carico e scarico delle merci: i varchi saranno aperti al mattino dalle 6.30 alle 10 e al pomeriggio dalle 15 alle 16.30. È stata così accolta la proposta avanzata dalle associazioni di categoria. Importante sottolineare che in piazza Baracca viene mantenuta un’area di sosta a servizio delle auto a noleggio con conducente. Cambia anche l’assetto delle telecamere a presidio dell’area pedonale e della ztl con un nuovo varco in piazza Baracca e uno in uscita in piazza Trisi.

“Dopo un anno dalla prima definizione di zt proponiamo un assetto che tiene conto delle proposte che ci sono arrivate – spiegano gli assessori ai Lavori Pubblici e alla Polizia Locale Veronica Valmori, alle Attività Produttive Luciano Tarozzi e all’Ambiente Maria Pia Galletti - Inoltre, proponiamo una nuova pedonalizzazione limitata al solo fine settimana per rendere ancora più fruibile il nostro bellissimo sistema delle piazze”.

Durante l'incontro è stato evidenziato come l’Amministrazione comunale intenda presentare a breve alle associazioni anche il progetto esecutivo di piazza XIII giugno, ambito che non ricade in questa pedonalizzazione, ma ha ovviamente una grande relazione con la mobilità e la sosta in centro.