Nuove assunzioni al Comune di Ravenna: come candidarsi

C’è tempo fino al 1 luglio per candidarsi alla selezione pubblica promossa dal Comune di Ravenna per l’assunzione un istruttore direttivo tecnico - specialista agronomo - area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Le modalità di iscrizione e partecipazione e i requisiti richiesti sono specificati nel bando integrale pubblicato sul sito del Comune di Ravenna, sul Portale unico del reclutamento (https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=dc029b4dc1b14fbc81155a66fe8f0da0) e reperibile all’ufficio Assunzioni e gestione del personale (piazza del Popolo 1), allo Sportello polifunzionale (viale Berlinguer 30), agli uffici decentrati del Comune di Ravenna e in municipio (piazza del Popolo 1) chiedendo ai messi.

L’ufficio Assunzioni e gestione del personale è contattabile ai numeri 0544.482496 - 482500 – 482501 – 482566 – 482214 per informazioni sulle selezioni e sulla compilazione della domanda di iscrizione. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 1 luglio accedendo alla candidatura on-line tramite il Portale Unico del Reclutamento all’indirizzo https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=dc029b4dc1b14fbc81155a66fe8f0da0.