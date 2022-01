Nuove barriere di sicurezza sulla E45: chiudono al traffico alcuni tratti

Avanzano i lavori di installazione delle nuove barriere di sicurezza 'ndba' lungo strada statale 3 bis “Tiberina” (E45) in provincia di Ravenna. Dalle ore 21 di lunedì 17 gennaio sarà interdetto al traffico, per chi viaggia in direzione Roma, il tratto compreso la tra lo svincolo di Standiana (km 243,900) e lo svincolo di Casemurate (km 234,900). La modifica alla circolazione sarà valida fino alle ore 6 del mattino successivo. Dalle ore 21 di martedì 18 gennaio sarà invece interdetto al traffico lo stesso tratto per chi viaggia in direzione Ravenna. In entrambe le serate il traffico sarà deviato viabilità secondaria.