17 nuove abitazioni 'green' con garage e parcheggi per riqualificare la via del centro storico

Si chiamerà “MiRa - Mingaiola Ravenna - Exclusive Residence” il nuovo complesso residenziale che sorgerà nel centro di Ravenna, frutto della riqualificazione dell’area urbana di via Mingaiola, traversa di via Fiume Abbandonato a ridosso di piazza Baracca e Porta Adriana. Il progetto si presenta come un nuovo borgo eco-sostenibile costituito da ville e appartamenti di pregio per un’esperienza abitativa "green". I lavori sono già iniziati e il termine è previsto con la consegna delle nuove unità nell’estate 2025.

In questa zona nascerà un piccolo borgo che ospiterà 17 soluzioni abitative (appartamenti e ville) distribuite in 5 palazzine con spazi ampi e confortevoli. Verranno realizzati 6 bilocali, 4 trilocali, 4 quadrilocali e un pentalocale. Il complesso è inoltre caratterizzato dalla presenza di 30 posti auto e cantine. Le ampie metrature, la presenza di finiture di qualità e la connotazione “green” ed ecosostenibile saranno i comuni denominatori del nuovo sviluppo. Le unità saranno infatti in massima classe energetica, con aree verdi pensate come ampliamento degli stessi spazi abitativi, garage e parcheggi privati. Il tutto con l’obiettivo di unire la bellezza dell’abitare alla comodità della città, all’insegna della sostenibilità ambientale per massimizzare la qualità della vita dei suoi abitanti.

Il progetto di Ala Immobiliare Srl, in collaborazione con Gabetti e affidato allo studio di architettura ravennate Nuovostudio, è stato presentato alla città giovedì pomeriggio al mercato coperto di Ravenna. A introdurre il tema è stata l’assessora all’Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Ravenna, Federica Del Conte, che ha lasciato poi la parola a Gianluca Bonini di Nuovostudio e ai protagonisti dell’investimento, Enrico Cestari, direttore di Gabetti Home Value, e Giacomo Sebastiani, amministratore unico di Ala Immobiliare.

"È un intervento che credo potrà avere una ricaduta molto positiva nella riqualificazione della zona, collocata in centro storico, favorendo non solo un intervento di rigenerazione urbana, senza consumare nuovo suolo, ma anche raggiungendo l'obiettivo della completa messa in sicurezza sismica, energetica ed impiantistica dei nuovi fabbricati - ha detto l'assessora Del Conte - Come amministrazione abbiamo in corso molti interventi anche in centro, volti ad esempio a potenziare i servizi scolastici e culturali e i percorsi ciclopedonali per una città che raggiunga l'obiettivo dei “5 minuti”".

"Siamo orgogliosi di essere parte di un progetto di riqualificazione urbana come MiRa, che unisce la storicità dell’ambiente con i più elevati standard qualitativi, garantendo una esperienza abitativa unica, caratterizzata da tranquillità, riservatezza e soprattutto sicurezza. - dichiara Enrico Cestari - Ravenna è una delle migliori città italiane in cui vivere, nei prossimi cinque anni potrebbe cambiare volto grazie sia a una serie di interventi voluti dall’amministrazione comunale, sia a un nuovo spirito imprenditoriale e alle buone prospettive offerte dal mercato".

"Siamo felici di presentare questo importante progetto di riqualificazione della città di Ravenna a fianco di Gabetti Home Value – commenta Giacomo Sebastiani - progetto che interviene dopo un primo lavoro di riqualificazione urbanistica in via Maggiore, sempre qui a Ravenna. Con MiRa abbiamo voluto alzare l’asticella, poiché riteniamo che Ravenna, città d’arte meriti il bello, ma sempre con un occhio di riguardo alle esigenze pratiche e funzionali del territorio e dei suoi abitanti. MiRa unisce tradizione e modernità con un concetto di sostenibilità di fondo che è quello della riqualificazione urbana, fornendo eleganza e privacy a due passi dalla via principale del centro storico".