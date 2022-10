Nuove fioriere in via Cairoli: un'idea dei negozianti per abbellire la strada

Via Cairoli si è abbellita di nove nuove fioriere il cui allestimento è stato inaugurato dall’assessora al Commercio, Annagiulia Randi, e dai rappresentanti del comitato Spasso in Ravenna. Il progetto unitario è stato proposto dal comitato Spasso in Ravenna, costituito dalle quattro associazioni di categoria (Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato e Cna) per la promozione e la valorizzazione del centro storico, e rientra nell’accordo che il Comune ha in essere con il comitato.

“Questo progetto è uno dei risultati della proficua collaborazione tra l'Amministrazione e il comitato – ha affermato l’assessora Randi –. Abbiamo accettato con entusiasmo un'iniziativa nata da un'idea degli esercenti della via Cairoli che si inserisce perfettamente nell'ambito delle azioni di valorizzazione del centro storico promosse dalla convenzione con Spasso in Ravenna. Ci auguriamo che questo progetto possa fungere da modello per altre vie del centro storico contribuendo a farne un luogo sempre più attraente”.

Le fioriere in cotto contengono piantumate la medesima essenza vegetale, il bosso, a sviluppo verticale e chioma a globo con un’altezza di 1,20 metri, e sono state collocate in adiacenza alle vetrine delle nove attività partecipanti, ciascuna delle quali le ha prese in carico. Per questo il Comune ha predisposto per ognuno dei nove commercianti un’apposita concessione. La disposizione delle fioriere è stata studiata in modo da salvaguardare il transito pedonale.