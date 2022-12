Due nuove microcar elettriche per la Polizia locale: un passo in avanti per sicurezza e sostenibilità

Un passo in avanti per la mobilità sostenibile, il potenziamento dei mezzi di controllo sul territorio e un segnale da parte del Comune per migliorare la vivibilità del territorio: questi sono gli elementi che il sindaco Michele De Pascale ha voluto sottolineare durante la presentazione di giovedì mattina in piazza del Popolo delle due nuove microcar elettriche che la Polizia locale di Ravenna impiegherà per la realizzazione di servizi di prossimità. Insieme ai due nuovi veicoli elettrici, sono stati esposti in piazza altri mezzi ecosostenibili già in dotazione alla Polizia locale, tra auto, segway e biciclette a pedalata assistita.

In particolare, le due microcar elettriche rappresentano una nuova tipologia di mezzi, compatti, in grado di consentire spostamenti veloci e a basso impatto ambientale; permetteranno agli agenti della Polizia locale di presidiare e intervenire più efficacemente in aree pedonali e densamente frequentate, anche in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche. Dotate di defibrillatore, le microcar rappresentano un ulteriore passo in avanti nel percorso di rinnovamento dei servizi e dei mezzi pubblici avviato dall’Amministrazione comunale, in un’ottica di sempre maggiore sostenibilità ambientale e vicinanza ai cittadini.

Costate circa 13mila euro, le minicar sono state acquistate grazie a un contributo della Regione Emilia – Romagna, in seguito alla candidatura, da parte del Comune, del progetto di servizi di prossimità che si intende realizzare con esse. I servizi che saranno svolti attraverso questi due mezzi saranno oggetto nei prossimi mesi di una campagna di promozione e comunicazione dedicata, promossa a sua volta grazie al contributo regionale e accompagnata da un’indagine di gradimento, per raccogliere opinioni e suggerimenti riguardo al miglioramento dei servizi stessi.