Due nuove palestre per il liceo classico: via libera del Comune al progetto di ampliamento

Nella seduta di martedì il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la delibera di deroga al progetto di ampliamento volume e altezza delle future palestre del liceo classico Dante Alighieri di Ravenna, presentata dall’assessora Federica Del Conte. La richiesta di deroga è riferita al superamento dei parametri di altezza massima ammissibile pari a 12,50 metri e di volume massimo ammissibile pari a una densità fondiaria di 5,00 mc/mq previsti nei casi di demolizione e ricostruzione.

Tale richiesta derogatoria, che comporta un aumento volumetrico ed una maggiore altezza del corpo esistente, è motivata in quanto edificio ed impianto pubblico e di interesse pubblico. A realizzare le nuove palestre, su proprietà del Comune e da qui la delibera di deroga, sarà la Provincia di Ravenna, che ha competenza gestionale e manutentiva della scuola, grazie ad un finanziamento Pnrr del ministero dell’Istruzione e della ricerca. L’obiettivo, nei tempi previsti dal Pnrr, è di realizzare una nuova struttura all’avanguardia dal punto di vista strutturale-architettonico e impiantistico, che contribuisca a configurare spazi dinamici e funzionali alle attività previste, a servizio sia del liceo classico “Dante Alighieri” sia dell’intera collettività ravennate.

Il progetto prevede la demolizione dell’esistente fabbricato (composto da due palestre sovrapposte), posto sul lato posteriore della scuola in via Carducci, e la realizzazione di un nuovo fabbricato composto da due palestre, sempre sovrapposte, entrambe di mq 400 e alte 7 m. "Sarà una struttura all’avanguardia con le caratteristiche previste dal Coni per accogliere anche tutti i livelli amatoriali e prima divisione, seconda divisione, fino alla serie D o al massimo fino alla C di pallavolo", fanno sapere dal Comune. La delibera non comporta oneri a carico del Comune.

Sono intervenuti nella discussione: Gianfilippo Nicola Rolando (Lega Salvini premier), Davide Buonocore (Lista de Pascale), Nadia Graziani (Pd). Il gruppo Lega Salvini premier ha chiesto spiegazioni in merito al finanziamento Pnrr. Il gruppo Lista de Pascale ha chiesto i tempi di realizzazione delle palestre. Il gruppo Pd ha espresso voto favorevole per una struttura ambientalmente compatibile.