Nuove riasfaltature su diverse strade a Ravenna: il programma dei lavori

Da giovedì 27 giugno a mercoledì 24 luglio sono diverse le strade del territorio comunale che saranno interessate da riasfaltature di tratti di varia lunghezza. I lavori non comporteranno chiusure ma solo restringimenti o sensi unici alternati.

Il programma dei lavori (salvo imprevisti legati alle condizioni metereologiche)

Dal 27 giugno all’1 luglio saranno riasfaltati diversi tratti di via Antica Milizia, dall’incrocio con via Stradone verso via don Carlo Sala per circa 300 metri. Il programma delle riasfaltature riguarderà poi via Stradone, dall’incrocio con via Antica Milizia in direzione rotonda Germania per 350 metri, l’1 e il 2 luglio; via Dismano, dalla rotonda Myrdal Alva fino a via dell'Ulivo per 780 metri, dal 3 al 9 luglio, durante la notte; lo svincolo tra la statale 16 e via Dismano in entrambi i bracci di ingresso e uscita per una lunghezza di circa 50 metri il 10 luglio, sempre di notte; via 56 Martiri, in corrispondenza dell’incrocio con la via Cella fino al civico 9 per 100 metri, l’11 e il 12 luglio; il tratto di viale Europa tra la rotonda Francia e la rotonda Danimarca per circa 610 metri dal 15 al 17 luglio.

Infine, dal 17 al 24 luglio, in via Sinistra Canale Molinetto da via dell’Idrovora fino al tratto a doppia corsia è prevista la riasfaltatura della corsia in sinistra verso Ravenna per 1500 metri; in via destra Canale Molinetto fino a via dello Scolone in direzione Lido Adriano verrà asfaltata la corsia di destra per 1400 metri.