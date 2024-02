Tariffa turistica più che raddoppiata: 5 euro al giorno per parcheggiare in centro

Addio alla tariffa unica per i turisti. La giunta ha infatti approvato una delibera per modificare le tariffe della sosta turistica, quella che riguarda i parcheggi dei clienti delle strutture ricettive - hotel, alberghi, pensioni, bed and breakfast, ecc - presenti all’interno del perimetro della ztl (Zona a traffico limitato) e della zpru (Zona di particolare rilevanza urbanistica).

Dal 2014 ad oggi i turisti hanno potuto usufruire della "tariffa unica" da 2 euro al giorno, con la possibilità di lasciare l'auto parcheggiata per un massimo di una settimana e con il contrassegno distribuito direttamente dai titolari delle strutture ricettive. Dopo dieci anni, però, il Comune ha ritenuto necessario - si legge nella delibera - diversificare e aumentare le possibilità di sosta per i turisti che pernottano nelle strutture ricettive site sia all’interno della ztl che nella zpru, al fine di ottenere una offerta di sosta che rende maggiormente ospitale l’accesso e il pernottamento nella città decongestionando contemporaneamente le zone più profonde del centro vicine a quelle frequentate da ciclisti e pedoni e tra questi anche i turisti. Una decisione presa anche per cercare di diminuire ulteriormente gli attraversamenti e le soste anche occasionali in ztl e quindi nelle zone centrali e pregiate della città, allo scopo di ottenere maggiori benefici derivanti dal rispetto e dalla tutela della qualità dell’aria e del territorio, in particolare quello a più elevato valore artistico e di maggiore interesse turistico.

Con questo aggiornamento la tariffa turistica passa da 2 a 5 euro al giorno, senza limiti giornalieri. Ma sono previsti anche degli abbonamenti, che vanno dai 50 euro per quello mensile ai 330 per quello annuale, con la possibilità di acquistare un abbonamento trimestrale (125 euro) o semestrale (200 euro). Non ci sarà più la necessità di esporre il contrassegno sul parabrezza, poiché i titolari delle strutture inseriranno direttamente la targa del cliente in un apposito portale informatico. Fissati anche dei "massimali": per i b&b sono previsti 100 permessi giornalieri rilasciabili, per room and breakfast e residenze turistico alberghiere 200, per hotel con meno di 40 camere 300 e per quelli con più di 40 camere 400.

Sono comunque escluse dalla possibilità di sosta le aree regolamentate con sistemi automatici di controllo degli accessi (sbarre) e le seguenti aree: largo Giustiniano, piazza G. Mameli (solo area centrale), piazzale F. Segurini, largo Firenze, piazzetta S. Ragazzini, area di parcheggio di via Port’Aurea, via Castel San Pietro (tratto porta Ravegnana – via R. Serra), piazza Duomo, piazzale G. B. Rossi e area di parcheggio di via Bezzi.