Degrado e criminalità, in arrivo tante nuove telecamere in centro e nel forese: dove saranno

Arriveranno entro l'anno le nuove telecamere di videosorveglianza in piazza Baracca a Ravenna. Area balzata alla cronaca negli ultimi tempi per degrado e insicurezza, anche per via di un omicidio, conseguenza di una rissa, di qualche settimana fa. E che come l'Isola San Giovanni è particolarmente attenzionata da tutte le forze dell'ordine. Sempre a breve sarà pronto per la discussione in Consiglio comunale il nuovo regolamento per la videosorveglianza cui lavora il comandante della Polizia locale Andrea Giacomini.

Complessivamente "sono 243 telecamere installate, di cui solo 63 con il vecchio sistema" a vigilare, fornisce i numeri il vicesindaco Eugenio Fusignani durante la commissione di lunedì pomeriggio dedicata proprio a Isola San Giovanni e piazza Baracca in particolare, annunciando che chiederà in giunta di raddoppiare gli investimenti in tal senso. Le 243 telecamere offrono "358 possibilità di visione". Nello specifico dell'Isola San Giovanni la copertura è "ottimale", mentre in piazza Baracca è in fase conclusiva l'accordo di programma con la Regione per installare gli occhi elettronici e potenziare l'illuminazione e l'arredo urbano.

Altre installazioni, prosegue, sono previste in 20 siti del forese: 40 impianti con lettore targhe e 20 telecamere multisensore. Infine, sempre nel forese, nel 2024 verrà installato un impianto di videosorveglianza nell'area industriale di Fosso Ghiaia. Nell'Isola di San Giovanni, dove Fusignani ha "remore sulla chiusura notturna", i servizi di pattugliamento della Polizia locale dall'inizio dell'anno sono due, tre al giorno; in piazza Baracca dall'1 ottobre sono almeno due al giorno. A questi si aggiunge l'assidua presenza di Carabinieri e Polizia di Stato. "Rispetto ad altre realtà - sottolinea il vicesindaco - a Ravenna i fenomeni sono minori come numero, gravità e intensità, ma sono fluidi".

C'è attenzione anche ai gruppi di giovanissimi che di notte in città disturbano o, come nella zona dei lidi nord, delinquono con non poca preoccupazione per i residenti. Si lavora pure a un nucleo di pronto intervento per le scritte sui muri. E di certo c'è la necessità di "rimodulare i servizi del corpo". Più nel dettaglio entra il comandante Giacomini, adottando per l'Isola San Giovanni "la metafora del bucato". Nel 2017 si è partiti con i "lavaggi intensi" e il livello di sporco è molto diminuito, ma rimane "una macchia che non va via, pur con lavaggi frequenti e olio di gomito. Servono additivi", dunque "non solo misure di polizia ma nuove iniziative", anche per mescolare chi frequenta quella zona, in gran parte stranieri, e chi frequenta il centro storico. Ben venga da questo punto di vista lo studentato che "muterà la composizione dell'area".

Quest'anno, dà i numeri, sono stati fin qui effettuati 82 servizi al mattino, 110 al pomeriggio e 142 la sera, di cui oltre 30 straordinari. I reati più frequenti riguardano la presenza di stranieri irregolari, 39, che però una volta rintracciati "non sono condotti ai centri di permanenza temporanea né rimpatriati" e i relativi provvedimenti risultano "inefficaci". Il fenomeno è in calo rispetto al 2017, ma in crescita rispetto ai 29 del 2022. Si registrano inoltre 26 inosservanze al daspo urbano, 44 episodi di ubriachezza manifesta e 30 episodi contrari alla pubblica decenza, i tanti che urinano, anche sui muri della vicina chiesa. Per quanto riguarda piazza Baracca, continua il comandante, il contesto è "molto diverso, mutevole, a fasi di quiete seguono repentini cambi di direzione", come il recente omicidio. In particolare è frequentata da un gruppo di soggetti violenti e dediti al traffico di droga.

Si interverrà, diminuendolo, sul numero di bus turistici dato che qualche operatore si approfitta dell'accesso per disabili. Ed entro l'anno ci sarà una videosorveglianza "più adeguata", oltre a nuovi arredi, illuminazione e manifestazioni: i controlli sulle due ordinanze anti-alcol e consumo in strada hanno fatto emergere "solo due trasgressioni" e "si può guardare al futuro con un pizzico di ottimismo", incrocia le dita il comandante. Da un anno la Polizia locale utilizza la smart map legata alle telecamere, precisa Giacomini, e ci sono "risultati importanti", in corso c'è l'installazione di sistemi ocr (che leggono le targhe) ed entro l'inizio del prossimo anno sarà controllato tutto l'arco del forese.

Infine Giacomini ricorda le due operazioni che hanno portato all'arresto di due trafficanti di droga con diversi chilogrammi di cocaina e hashish, e di una coppia di fidanzati ladri di biciclette, capaci di 10-20 furti al giorno, anche in abitazione, così da fare crescere le relative statistiche; e l'impegno sui codici rossi, i maltrattamenti con vittime nella maggior parte donne. (Dire)