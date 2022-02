Nuove telecamere per rendere più sicuro il complesso ex Salesiani a Faenza

Sono 16 le telecamere ad alta risoluzione del nuovo impianto di videosorveglianza installate presso il complesso ex Salesiani di Faenza. Il circuito di sicurezza è stato finanziato da Faventia Sales e, sulla base di una convenzione tra pubblico e privato, viene concesso in comodato d’uso gratuito per essere integrato e utilizzato nell’ambito del sistema di videosorveglianza dell'Unione della Romagna Faentina. Il circuito è gestito dalla Polizia locale tramite la propria centrale operativa che risulta anche titolare del trattamento dei dati della privacy.

“Con la sottoscrizione di questa convenzione - spiega l'assessore alla Sicurezza, Massimo Bosi - mettiamo un importante punto di attenzione sul tema del controllo nel complesso degli ex Salesiani. La videosorveglianza è un servizio indispensabile per la sicurezza del territorio, sia sul fronte della prevenzione, come deterrente, che nella veste di strumento per identificare gli autori di eventuali reati. Con l'acquisizione di queste nuove telecamere aggiungiamo un altro tassello nel territorio e, insieme all'implementazione dei varchi targa, ci aiuteranno a raggiungere l'obiettivo: avere una copertura sulla città”.

“Il progetto - afferma Luca Cavallari, Presidente di Faventia Sales - che ha avuto inizio circa due anni fa, finanziato da Faventia Sales come ente privato con un investimento tra i 20mila e i 30mila euro, garantisce una maggiore salvaguardia non solo delle realtà presenti nell’area ex Salesiani, aumentando l’efficacia della prevenzione di atti vandalici ed illeciti all’interno del complesso, ma è anche un investimento che guarda la sicurezza di tutta la cittadinanza. Il complesso infatti si estende su un’area di 12.000mq scoperti e 12.000mq coperti e ogni giorno accoglie circa 2000 persone”.

“Questo progetto di videosorveglianza – dichiara Luciano Dalprato, Vicecomandante Ispettore Superiore della Polizia Municipale - acquistato dai privati ma ceduto, secondo il regolamento vigente, al Comune sotto il controllo del comando di Polizia Municipale, è uno degli interventi più importanti e interessanti, vista la posizione cruciale del complesso ex Salesiani. Con queste 16 nuove telecamere l’Unione della Romagna Faentina raggiunge oggi circa 200 telecamere attive sul territorio che consentono di gestire, monitorare e risolvere spesso situazioni di criticità”.

I 16 dispositivi di videosorveglianza sono stati posizionati nelle parti pubbliche di uso comune come il parcheggio, la corte interna, il campo da calcio ed entrambi gli accessi carrabili e pedonali. L’impianto, già attivo, è connesso al sistema di videosorveglianza urbana dell’Unione della Romagna Faentina sotto la direzione tecnica del competente Settore Lavori Pubblici.