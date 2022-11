20 nuove telecamere con lettura targhe nel forese: le vie in cui saranno installate

Potenziamento ed estensione dei sistemi di videorsorveglianza nel forese e monitoraggio del traffico veicolare lungo le direttrici principali di accesso al territorio comunale: sono gli obiettivi che si prefigge il progetto appena approvato dalla giunta per un valore di oltre 900mila euro. “Ampliare i sistemi operativi di protezione del territorio – affermano l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte e l’assessore alla Sicurezza e Polizia locale Eugenio Fusignani – rientra nel generale programma di mandato per la tutela urbana e dell’ordine pubblico, attraverso la prevenzione e il contrasto della criminalità. Il progetto prosegue quindi nello sviluppo delle politiche di sicurezza approntate fin dall’insediamento del 2016, elaborate dall’assessorato alla Sicurezza e realizzate attraverso le competenze dell’area Infrastrutture civili; costituisce dunque un ulteriore importante tassello che va ad aggiungersi alla implementazione tecnologica già diffusa su un territorio comunale complesso ed esteso per garantire una copertura piena e uniforme, senza trascurare nessun ambito”.

Il progetto prevede l’installazione di 20 varchi complessivi, dotati ciascuno di telecamere lettura targhe (OCR, Optical Character Recognition/riconoscimento ottico dei caratteri) su entrambe le corsie di marcia e di telecamera di videosorveglianza multiottica composta da 4 obiettivi varifocali che consentono di ottenere una sorveglianza panoramica e di contesto della zona. Tutte le telecamere di lettura targhe e le telecamere di videosorveglianza, una volta installate e configurate, saranno direttamente interfacciate con la Centrale operativa della Polizia locale.

E’ previsto che i vari dispositivi vengano installati su supporti metallici di nuova fornitura o esistenti, a seconda del varco, per minimizzare gli interventi di attraversamento stradale e sfruttare la possibilità di posizionamento delle telecamere utilizzando infrastrutture esistenti. L’intervento rientra tra i progetti ammessi a finanziamento statale dal Ministero dell’Interno e prevede il riconoscimento di una quota di contributo pari al 40% del valore complessivo del progetto (366 mila euro su 915 mila). Aggiudicazione della gara d’appalto e successivo inizio dei lavori sono previsti nel corso del 2023.

Il nuovo intervento di implementazione del sistema di videosorveglianza coinvolge le seguenti aree del territorio comunale: via Ravegnana, Coccolia; via Gambellara, San Pietro in Vincoli; via Del Sale-via Casimpane San Zaccaria; via Dismano, Casemurate; via Ponte Della Vecchia, Castiglione; via Cella, Carraie; via Dismano, Campiano; via Camillo Torres, Castiglione; via Romea Sud-via Sila, Savio; viale Dei Lombardi, Savio; via S. Alberto – via Cerba, Sant’Antonio; via Reale, Mezzano; via Piangipane, Piangipane; via Santerno Ammonite, Ammonite; via Reale, Mezzano; via Reale, – via Canala Camerlona; via Basilica, Camerlona; via Mandriole, Mandriole; via Romea Nord - via Bellocchio, Casalborsetti Primaro; via Spallazzi - Rotonda Del Garbino Casalborsetti Primaro.