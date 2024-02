Tre box velox "cambiano casa" a Ravenna. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato lo spostamento di tre postazioni mobili di rilevamento della velocità installate nel 2018: quella al civico 286 di via Reale a Mezzano, quella su via Canale Molinetto in prossimità dell'uscità del Pala De Andrè e quella al civico 251 di via Romea a Classe.

In seguito ad alcuni sopralluoghi, infatti, è emersa la necessità di spostare i box velox in tre nuovi punti per implementare i livelli di sicurezza e indurre gli utenti della strada al rispetto dei limiti di velocità, constatate anche le numerose richieste pervenute dai Consigli territoriali.

Anche per via del fatto che, dal 2018 ad oggi, sulla Reale a Mezzano e sulla Canale Molinetto sono state installate postazioni fisse (a Mezzano sulla statale Adriatica – tratto urbano km 141+065 – Via Reale, con direzioni di rilevamento Ravenna e Ferrara; in via Bellucci con direzione Ravenna, approssimativamente all’altezza del civico 189 della adiacente via Destra Canale Molinetto), rendendo quindi inopportuna l’attuale collocazione delle postazioni mobili.

In prossimità del punto di controllo di Classe in via Romea all’altezza del civico 251, invece, dovrà essere installata una barriera di sicurezza da parte del Servizio Strade del Comune di Ravenna, cosa che renderebbe inadeguata l’attuale collocazione della postazione mobile per motivi di sicurezza.

Dove saranno posizionati i tre box velox?

I tre box velox saranno a breve rimossi e ricollocati: il primo a Camerlona all'altezza del civico 27 di via Reale direzione Ravenna-Ferrara, il secondo in via Chiavica Romea in prossimità dell’intersezione con via Patuelli; il terzo a Classe in via Romea Vecchia all’altezza del civico 97 direzione Classe – Ravenna.