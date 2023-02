Nuovi alberi, una pista ciclabile e una rotonda: nuovo look per Milano Marittima

Stanno procedendo i lavori di riqualificazione di Viale Matteotti e dell'area dell'Ex Colonia Balducci. Il progetto prevede un significativo intervento di sistemazione del viale Matteotti dall'innesto della XIX Traversa fino alla via Baldini, che consiste nel rifacimento della pavimentazione della strada, realizzazione di un percorso ciclabile a monte e sull’altro lato di un percorso pedonale, pubblica illuminazione, riasfaltatura, fognatura bianca (anche nel tratto di via N. Baldini fino all'impianto della Bassona).

All'ingresso di Milano Marittima fra viale G. Matteotti e via Nullo Baldini verrà realizzata una rotonda per una migliore circolazione. Il progetto prevede anche la sistemazione delle traverse XXI e XXII nella parte a monte e della XIX verso mare nella quale sono stati già realizzati e aperti al pubblico i posti auto.

L'intervento già avviato riguarda la sistemazione dei sottoservizi. Finora sono stati conclusi i lavori di fognatura in Viale N. Baldini in corrispondenza dell'impianto Bassona, e per il mese di marzo è prevista la conclusione dei lavori della fognatura bianca in Viale Matteotti, che comprendono anche la realizzazione ed il ripristino di tutti gli allacci della fogna nera.

I lavori saranno effettuati nella massima sostenibilità ambientale con pavimentazioni in materiali drenanti per una maggiore permeabilizzazione del suolo. Nella XIX traversa in futuro verrà realizzato il tratto della ciclovia di connessione tra il waterfront e la pineta.

In merito alle alberature quelle esistenti verranno salvaguardate e integrate piantando altri 51 pini, che saranno inseriti all’interno delle aree verdi parallele alla strada che separano i percorsi ciclopedonali dalla carreggiata stradale. Inoltre nelle aree immediatamente adiacenti il canale Fortino nel retro della Pineta in una superficie di circa 300 mq verranno piantati 19 Pini e 13 querce.

Nell'area dell'ex Colonia Balducci, che sara demolita entro metà marzo , è prevista la realizzazione di edifici residenziali disposti ai lati di un’ampia corte interna e di un parcheggio pubblico di circa 55 posti auto con accesso dalla XXI e XXII Traversa, che si concluderà prima della stagione estiva 2023

La conclusione di tutti i lavori è prevista per l'apertura della stagione estiva 2024 con le restanti lavorazioni che riguardano la realizzazione della rotatoria, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle relative fasce verdi.