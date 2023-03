Nuovi appartamenti, un maxi parcheggio a Cervia e un "polmone verde" a Milano Marittima

La Giunta Comunale di Cervia ha approvato il progetto di due interventi di rilevanza fondamentale per l’arricchimento della qualità ambientale della città. Il primo progetto riguarda la realizzazione di una palazzina con 4 nuovi alloggi in viale Ravenna e di un parcheggio pubblico di oltre 6.400 metri quadri per oltre 110 posti auto in via Lazio. L’intervento risulta assolutamente strategico per l’Amministrazione nell’ottica della prossima riqualificazione del lungomare di Pinarella e Tagliata, che inevitabilmente porterà a una ottimizzazione e revisione dei flussi di traffico e delle aree parcheggio dedicate soprattutto ai flussi turistici. Il nuovo parcheggio sarà caratterizzato dall’impiego di materiali con elevati coefficienti di permeabilità, dalla realizzazione di "rain-garden" (giardini di pioggia usati per controllare il processo d’infiltrazione dell’acqua piovana all’interno di superfici non impermeabilizzate) e ampi spazi alberati che ombreggeranno l’intera area smorzando così gli effetti isola di calore.

Il secondo progetto coinvolge tre aree distinte in centro a Milano Marittima e prevede la realizzazione di una palazzina di 12 appartamenti in viale Raffaello in un’area attualmente in stato di degrado e abbandono, nonché la cessione al Comune delle altre due aree, per oltre 7.000 metri quadri, da mantenere a verde pubblico, previa sistemazione e pulizia a cura e onere dei privati proponenti. Tale sistemazione prevede l’abbattimento degli alberi in vecchio e precario stato vegetativo su tutte e tre le aree con il conseguente reimpianto “uno a uno”, per garantire il mantenimento in salute e la rigenerazione di queste preziose aree boscate centrali per Milano Marittima. L’intervento, caratterizzato da un altissimo livello di attenzione per la salvaguardia del verde, avallato anche dalla Soprintendenza di Ravenna, porterà all’acquisizione da parte dell’Amministrazione Comunale di un importante polmone verde in centro a Milano Marittima, con benefici dal punto di vista ambientale per la qualità dell’intera località. In accordo con il Consiglio di Zona si valuteranno le modalità più opportune e proficue di valorizzazione e utilizzo di queste aree boscate in pieno centro a Milano Marittima.

Continua pertanto il percorso di attuazione delle strategie delineate nel Piano Urbanistico Generale che trova nei singoli progetti delle aree di qualificazione urbana un valido strumento, coniugando interesse privato e pubblico. Attualmente risultano in fase di attuazione 23 progetti su 50.