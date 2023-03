Faenza, con i nuovi velox multe per 3 milioni e mezzo di euro nel 2022

Ammontano a oltre 5 milioni e mezzo di euro i proventi delle sanzioni elevate dalla Polizia Locale della Romagna Faentina nel 2022. Risorse che sono state iscritte nel bilancio di previsione dell’Ente e che, come stabilito dal Codice della Strada, in parte saranno reinvestite per attività legate alla sicurezza stradale.

L’ingente cifra è dovuta per 3milioni e 350mila euro dai proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità (art. 142 del codice della strada), la cui previsione è stata stimata in aumento rispetto all'anno precedente per effetto del posizionamento di strumenti di rilevamento della velocità sulla strada provinciale Casolana nel territorio del Comune di Castel Bolognese e sul tratto comunale della circonvallazione del Comune di Faenza. Proprio il posizionamento di questi ultimi due velocar, in funzione dallo scorso 5 settembre in viale Assirelli, avevano suscitato non poche polemiche, in particolare dopo che erano stati resi noti i corrispettivi, pari a mezzo milione di euro, delle sanzioni elevate nei primi 15 giorni di funzionamento, e successivamente anche quando era stata data notizia dell’accoglimento di vari ricorsi da parte del giudice di pace, in merito ai quali l’assessore alla sicurezza del comune di Faenza Massimo Bosi aveva esplicitato l’intenzione dell’Ente di impugnare le sentenze.

Nel fine settimana, inoltre, sul Ponte Rosso dove è posizionato uno dei due velocar - quello che rileva la velocità dei veicoli marcianti in direzione Bologna - sono stati apposti quattro nuovi segnali stradali indicanti il limite di velocità. “Segnaletica informativa - come aveva specificato l’assessore faentino -, disposta ad integrazione di quella già esistente”. All’origine dell’intervento ci sarebbe proprio una di quelle sentenze del giudice di pace, che “aveva rilevato che la strada a due corsie fosse soggetta al regolamento autostradale”. Da qui l’installazione dei quattro cartelli, una per ciascuna corsia nelle due direzioni: Bologna e Forlì.

Tornando al bilancio, altri 2milioni e 300mila euro sono invece proventi per sanzioni al codice della strada diversi dalla velocità. Al netto delle decurtazioni, il totale dell'importo pari a 3 milioni e 200mila euro, di cui 2milioni e mezzo vincolati ai sensi di legge, sarà reinvestito tra le varie voci per la manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, per la manutenzione dell'impianto di videosorveglianza relativo al controllo della circolazione e al controllo delle condizioni di sicurezza stradale, per la manutenzione degli impianti di rilevazione infrazioni atti a garantire la sicurezza stradale, per il potenziamento dell’attività di accertamento mediante l’installazione di un nuovo velocar e per il potenziamento delle attività di presidio e controllo da parte di assistenti civici, nonché per il potenziamento delle attività di controllo su strada da parte del personale della Polizia Locale.