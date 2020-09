Nuovi 26 autovelox sulle strade: funzioneranno in presenza della Polizia Locale

Nei giorni scorsi si sono conclusi nel Faentino i lavori di installazione di 26 box contenitori per strumenti di rilevamento della velocità veicolare. "L'obiettivo - informa l'amministrazione comunale - è quello di dissuadere velocità troppo elevate e richiamare la sensibilità degli utenti della strada allo scrupoloso rispetto delle norme comportamentali del Codice della Strada - in modo particolare al rispetto del limite massimo di velocità - specialmente in prossimità di punti particolarmente sensibili del territorio dell’Unione della Romagna Faentina".

I box, opportunamente indicati e presegnalati, nei prossimi giorni potranno essere utilizzati con la strumentazione di controllo della velocità in presenza di personale della Polizia Locale della Romagna Faentina, che si alternerà tra le varie postazioni secondo una pianificazione temporale appositamente organizzata.

Le collocazioni

Faenza

via Granarolo, 339

via Boaria, 43

SP 37 - km 0,150 (via Reda)

SP 37 - km 1,500 (via Reda)

SP 37 - km 6,500 (via Reda)

SP 44 - km 1.000 (Borgo Prati)

SP 4 - km 1.000 (via Prada)

SP 29 - km 3.450 (via Lugo)

SP 73 - km 3.450 (via Santa Lucia)

Brisighella

SP 16 km 7.100 (via Modigliana-Marzeno)

SP 302 km 91,900 (Brisighellesse)

SP 302 km 85.500 (Brisighellesse)

SP 302 km 82.500 (Brisighellesse)

SP 302 km 80.300 (Brisighellesse)

SP 302 km 74.650 (via S. Cassiano)

Castel Bolognese

SP 306 - km 0.400 (via Casolana)

SP 306 - km 0.700 (via Casolana)

Riolo Terme

SP 306 - km 6.100 (via Bologna)

SP 306 - km 6.450 (via Bologna)

SP 306 - km 7.450 (via Bologna)

SP 306 - km 7.900 (via Bologna)

SP 306 - km 9.550 (via Firenze)

SP 306 - km 13.700 (via Firenze)

SP 306 - km 14.750 (via Firenze)

Casola Valsenio

SP 306 - km 19.350 (via Cardello)

SP 306 - km 21.050 (via Roma)