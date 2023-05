Estate 2023, arrivano 54 nuovi bagnini sulle spiagge ravennati

In vista dell'imminente stagione estiva il litorale romagnolo si arricchisce della collaborazione di 54 nuovi bagnini. Si è da poco concluso, infatti, il corso abilitante per Ravenna e Cervia organizzato dalla Federazione italiana nuoto, tenuto dai maestri di salvamento Paolo Vandini e Luca Brigliadori. Sono intervenuti medici ed esperti di primo soccorso per fornire ai partecipanti tutte le competenze necessarie a sorvegliare al meglio le spiagge. Abilità che permetteranno di avere un’opportunità occupazionale a molti giovani del territorio, figure professionali molto richieste per le spiagge, ma anche per alberghi, parchi divertimento e strutture termali. La prova finale, che si è svolta tra aula, piscina e mare, è stata valutata dalle autorità della Capitaneria di Porto. Al corso hanno collaborato la cooperativa "Spiagge Ravenna" e la cooperativa "Bagnini di Cervia" mettendo a disposizione i mosconi per le lezioni di voga.