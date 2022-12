Lugo, concluso il corso per bagnini: abilitati 17 allievi alla sorveglianza balneare

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Si è appena concluso, alla piscina comunale di Lugo, il corso assistenti bagnanti della Federazione Italiana Nuoto, organizzato dai maestri di salvamento Paolo Vandini e Luca Brigliadori. Per la formazione degli allievi sono intervenuti medici, esperti di primo soccorso e maestri di Salvamento al fine di fornire ai partecipanti tutte le competenze necessarie a sorvegliare al meglio gli utenti delle nostre piscine, dando al contempo un’importante opportunità occupazionale a molti giovani del territorio. La prova finale, che si è svolta sabato 10 dicembre in alla piscina di Lugo, ha abilitato i 17 allievi alla sorveglianza balneare, al primo soccorso ed all’utilizzo del defibrillatore. La Federazione Italiana Nuoto sezione Salvamento Ravenna è sempre a disposizione per informazioni e iscrizioni ai prossimi corsi contattando il suo responsabile, Paolo Vandini paolovandini@yahoo.it - tel 331 3636097