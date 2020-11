Nuovi casi di Coronavirus nelle case di riposo della Bassa Romagna. Mercoledì sono risultati positivi al Covid sei ospiti della Cra San Domenico, dove proseguono senza sosta i controlli da parte sull'Ausl sia sugli ospiti che sugli operatori. A Massa Lombarda invece, in esito ai tamponi già programmati ed effettuati qualche giorno fa agli ospiti e a tutto il personale della casa protetta M. Geminiani (95 persone in tutto), un ospite è risultato positivo. "Immediatamente il gestore ha predisposto, su disposizione e in stretto contatto con l'Ausl, le misure a tutela dell'ospite stesso - spiega il sindaco Daniele Bassi - che attualmente risulta asintomatico (trasferimento in struttura specifica per tener monitorato continuamente lo stato di salute ed evoluzione del virus). Questa misura garantisce ulteriormente anche gli altri ospiti e l'insieme del personale. A seguito di ciò, attualmente nella struttura non sono quindi presenti positività. Il gestore ha immediatamente provveduto a informare singolarmente, sia telefonicamente che via mail, tutti i familiari degli ospiti, ovviamente già a conoscenza dei tamponi programmati e successivamente effettuati".