Nuovi casi di Covid in diverse scuole: istituti chiusi e tamponi agli studenti

Nuovi casi di Coronavirus a scuola nel ravennate. A Faenza il contesto più critico è all’Istituto comprensivo Europa, che ad oggi ha 11 classi in didattica a distanza, 8 all’Europa, 3 alla Don Milani e una al Gulli. All'Istituto comprensivo Carchidio Strocchi sono invece 3 le classi costrette a casa, due dell’infanzia e una classe delle medie, mentre al comprensivo Matteucci risultano in dad due classi, una al Tolosano e una in via Laghi. ⁣E’ chiusa la scuola d’infanzia di Pieve Cesato e una classe del Sacro Cuore di via Giovanni Paolo II. Per il Comprensivo San Rocco risulta a casa una classe a Granarolo, mentre tutte le altre sono rientrate in classe. ⁣

A Massa Lombarda, invece, è stato comunicato un nuovo caso di contagio nella classe 1A della scuola primaria L. Quadri (dove già nelle scorse settimane si erano registrati altri casi di Covid). Le lezioni sono state disposte in didattica a distanza e giovedì saranno effettuati i tamponi all'intera classe.