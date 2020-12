Nuovi casi di Covid nelle case di riposo: anziano ricoverato in ospedale

Nuovi casi di Coronavirus nella case di riposo del ravennate, già pesantemente afflitte dal virus nelle scorse settimane. Tra i 20 nuovi casi rilevati lunedì a Lugo, infatti, ci sono anche un'operatrice e una persona ospite della Cra San Domenico, al momento asintomatici.

A Cotignola, invece, nella notte tra domenica e lunedì un ospite della casa protetta Tarlazzi-Zarabbini positivo al Covid è stato inviato al pronto soccorso per accertamenti che hanno portato al suo successivo ricovero. Si aggiunge pertanto agli altri ospiti già ricoverati in aree Covid dell'ospedale di Lugo.

"Gli ospiti positivi presenti in struttura continuano a essere asintomatici e in condizioni stabili - spiega il sindaco Luca Piovaccari - Martedì verranno effettuati nuovamente i tamponi a tutti gli ospiti della struttura e a tutti gli operatori in servizio. A seguito degli esiti di questo ulteriore screening si farà il punto della situazione con l'Ausl per valutare eventuali modifiche all'organizzazione dell'assistenza".