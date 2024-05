Nuovi contributi per le famiglie alluvionate della Romagna Faentina: come richiederli

I fondi assegnati ai Comuni dell’Unione ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 2078/2023 saranno destinati ad erogare contributi economici alle famiglie residenti nei sei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina colpiti dall’alluvione e dalle frane nel maggio 2023. La Giunta dell’Unione della Romagna Faentina, con propria deliberazione n. 53 del 02/05/2024, ha approvato una serie di linee guida per l’assegnazione dei contributi (che si aggiungono a quelli già in corso di erogazione), finanziati attraverso le donazioni che tanti enti e privati hanno devoluto alla Regione Emilia-Romagna per i cittadini colpiti dall’alluvione e dagli eventi climatici estremi del 16-17 maggio 2023, con particolare riferimento ai nuclei in cui siano presenti minorenni o persone con disabilità.

I contributi sono rivolti esclusivamente ai nuclei familiari residenti o con dimora principale, abituale o prevalente in uno dei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina, la cui abitazione principale è stata interessata dai fenomeni alluvionali o franosi del mese di maggio 2023. L’intento è quello di raggiungere e sostenere quelle famiglie che, a seguito dell’alluvione e delle frane, si trovano in temporanea difficoltà economica nel sostenere le spese di ripristino di una “normale” quotidianità.

Le risorse permetteranno di affrontare: le spese per il ripristino degli effetti personali danneggiati e/o andati perduti; il rientro nell’abitazione danneggiata e la ripresa della quotidianità; le spese per la mobilità e la necessità di percorsi più lunghi per raggiungere il luogo di lavoro o comunque per lo svolgimento delle attività quotidiane, ivi compreso l’acquisto di mezzi di trasporto; le spese sanitarie o sociosanitarie derivanti dagli effetti degli eventi climatici.

Il nucleo familiare beneficiario del contributo deve essere in possesso in un ISEE ordinario non superiore a 40.000 euro, fatte salve le seguenti fattispecie: presenza nel nucleo di persone con disabilità congenita o invalidità al 100%; presenza nel nucleo di anziani con indennità di accompagnamento. Per richiedere il contributo, le famiglie dovranno prendere appuntamento con un assistente sociale, recandosi in orari di ricevimento o telefonando al Servizio Sociale del proprio Comune di residenza.

Il contributo massimo erogabile a nucleo familiare è di euro 5.000 euro, che costituisce anche il tetto massimo in caso di erogazione di più contributi economici al medesimo nucleo familiare, afferenti alla DGR 2078/23, fatti salvi i casi eccezionali motivati dalla Commissione Tecnica Economica, previa relazione dell’assistente sociale responsabile dell’istruttoria. Le informazioni dettagliate sul contributo sono consultabili sul sito dell’Unione Romagna, nella sezione “Contributi e rimborsi” (percorso Home > Come fare per... > Emergenza alluvione > Contributi e rimborsi).