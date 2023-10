Nuovi giochi e attrezzature didattiche per la scuola colpita dall'alluvione

Nella mattinata di lunedì, il past governatore Distretto 108A Francesca Ramicone, Marco Spina, Alessia Ponti e Chiara Cavalli dei Lions faentini si sono recati alla Scuola Marri - Sant’Umiltà per inaugurare nuovi giochi e attrezzature didattiche donati dal Multidistretto 108 Italy e che sostituiranno parte di quelli andati distrutti dall'alluvione del maggio scorso.

Le scuole Marri - Sant’Umiltà, distribuite in tre diverse sedi, sono frequentate da circa 600 bambini e studenti iscritti dal Nido alla Scuola media. La richiesta di aiuto, sostenuta dai Lions, nasce dalla necessità di ristrutturare i giardini delle sedi S.Umiltà di via Bondiolo e S.Antonino dell’omonima via, colpiti dalla devastante alluvione. I fanghi riversati, in particolare nelle zone recintate della scuola dell’infanzia, hanno contaminato e rovinato la copertura antishock a protezione delle aree gioco rendendo necessaria la sostituzione di alcuni giochi. Sono state distrutte dalla spinta dell’acqua anche le reti che delimitavano alcuni angoli dedicati allo scavo e al gioco in outdoor.

L’acqua non ha ammalorato solamente i giardini scolastici, i quali sono fondamentali per il progetto educativo dei vari ordini scolastici. Sono stati interamente sommersi i magazzini sotterranei dove erano depositati giochi, panche, sedie, tricicli, quadricicli per l'infanzia, arredi e materiali didattici relativi a tutti gli ordini scolastici nonché il laboratorio e i macchinari dedicati alla manutenzione degli ambienti e dei giardini. In particolare sono andati perduti i giochi dei bambini delle età 0-6 utilizzati da circa 350 bambini.

Il gruppo del Lions Club ha quindi risposto presente alla richiesta di aiuto della scuola, donando decine di nuovi giochi ed attrezzature didattiche. Il promotore dell’intervento dei Lions, nonché past president del Club Faenza Host, Marco Spina dichiara: “Siamo orgogliosi di poter dare un sostegno all’apprendimento e al divertimento di centinaia di giovani dopo il difficile momento dell’alluvione”.

“Ringraziamo il Multidistretto 108 Italy dei Lions per l’attenzione alla nostra scuola e l’aiuto fattivo nel recuperare i nostri giardini come luogo di educazione e socializzazione per i nostri bambini e ragazzi- dichiara il direttore generale della Fondazione Marri-Sant’Umiltà Teresa Sangiorgi. – Ci teniamo a ringraziare in particolare il Club faentino per il percorso di vicinanza alla scuola nella realizzazione di progetti didattici innovativi come il bilinguismo che già da alcuni anni ci vede alleati per la crescita dei nostri allievi.”