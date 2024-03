Nuovi giochi e attrezzature sportive nei parchi di Russi: un investimento da 60mila euro

Nei parchi di Russi e frazioni (San Pancrazio e Godo) si sono conclusi i lavori di collocazione di nuove strutture ludiche e sportive, con un investimento complessivo per quest'anno di circa 60 mila euro. "Tali interventi - sottolinea la sindaca Valentina Palli - rispondono all'intento di rendere gli spazi pubblici sempre più fruibili e aderenti a buona parte delle richieste pervenute dagli stessi utilizzatori".

A Russi al Parco Ghinassi (Villaggio verde) di Via Sacco Vanzetti l'area giochi esistente è stata integrata con nuovi elementi e pavimentazione antitrauma. Al Parco Montanari (dietro il Conad) lo scivolo esistente, ormai obsoleto e non rispondente alla normativa di sicurezza, è stato sostituito con un nuovo scivolo dotato di pavimentazione antitrauma. Al Parco Silvestroni di San Pancrazio gli arredi vetusti (scivolo e altalene) sono stati sostituiti con nuove attrezzature ed è stata aggiunta la pavimentazione antitrauma laddove l'altezza di caduta lo richiedeva.

A Godo nell'area verde adiacente allo sgambamento cani, in Via Don Bruno Foschi, è stata installata una area fitness, pensata per incentivare i cittadini all'adozione di sani stili di vita e favorire l'attività all'aria aperta. L'area è composta 7 tipologie di attrezzi, ognuno deputato a uno o più allenamenti, fra cui barre per trazioni, parallele, stepper di diversa grandezza, panca per addominali. L'area ora è dotata di un totem informativo sulle modalità di utilizzo degli attrezzi. Attraverso un qr-code facilmente scansionabile con lo smartphone è possibile visualizzare un video che mostra il corretto svolgimento degli esercizi.

Tutti i prodotti scelti sono in acciaio, in coerenza con la linea intrapresa dall'Amministrazione comunale nel 2022 per garantire una manutenzione limitata e la massima durata.