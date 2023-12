Nuovi giochi in legno per il giardino della scuola: la generosità del Rotary

Una generosa donazione a favore della Scuola Marri-S. Umiltà di Faenza da parte del Distretto Rotary 2072 allo scopo di ripristinare le strutture del giardino didattico della scuola. Un’importante iniziativa, che si aggiunge alle altre già intraprese dal distretto negli scorsi mesi, che giunge a riparare i danni della devastante alluvione dello scorso maggio che ha avuto ripercussioni considerevoli anche sulla scuola.

La donazione mirata del Distretto Rotary 2072 ha contribuito al completo ripristino dei giochi in legno e delle attività esterne presso l'Istituto Scolastico Marri S. Umiltà e presso la sede di Sant'Antonino, permettendo a tutti gli studenti di riprendere le attività scolastiche in un ambiente propizio per la crescita, lo sviluppo e il loro benessere.

La governatrice del Distretto 2072, Fiorella Sgallari, ha elogiato l'iniziativa: "Il Distretto Rotary 2072 è impegnato a costruire un futuro migliore per le prossime generazioni attraverso azioni concrete. Questa donazione testimonia il nostro impegno a sostenere le comunità locali e a promuovere l'educazione come strumento di cambiamento positivo”.

Il coordinatore delle attività didattiche, il professor Luca Cavallari, ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto: "Questa donazione del Distretto Rotary 2072 è una risorsa fondamentale per il ripristino delle attività con i ragazzi. Questa collaborazione sottolinea quanto sia importante essere una scuola inserita attivamente in un territorio. Siamo felici di avere partner che mostrano sensibilità alle esigenze educative dei giovani e, concretamente, si spendono per il supporto formativo delle future generazioni.”