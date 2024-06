Nuovi giochi inclusivi per il parco Teodorico: approvato un progetto da 155mila euro

Il parco giochi Teodorico, in via Pomposa, diventerà maggiormente inclusivo e accessibile a tutti. La giunta ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo, dal valore di 154.554,47 euro, per la riqualificazione in senso inclusivo dell’area verde. I lavori, che inizieranno tra settembre e ottobre, verranno realizzati tramite un finanziamento ministeriale per interventi sull’inclusione delle persone con disabilità, assegnato dalla Regione Emilia-Romagna.

Il parco Teodorico era stato realizzato nel 2002 e comprendeva una zona per bimbi piccoli (3-5 anni) e una zona per bimbi più grandi (fino ai 12 anni); il progetto di allora non prendeva in considerazione le problematiche legate alla disabilità e inoltre dopo 20 anni molti giochi hanno problemi importanti di degrado e necessitano di essere sostituiti. Questi due fattori hanno determinato la necessità di una forte riqualificazione dell’area giochi sia per sostituire le attrezzature ormai non più adeguate che per consentire a tutti i bimbi di utilizzare il parco giochi inserendo attrezzature che ne permettono l’uso anche a bimbi con disabilità motorie, sensoriali o cognitive.

“Si tratta – ha dichiarato l’assessore al Verde pubblico Igor Gallonetto – di un intervento importante e fortemente voluto dall’amministrazione comunale, da sempre attenta al tema dell’inclusione e dell’accessibilità. La riqualificazione inclusiva del parco Teodorico consentirà a tutti i bambini che lo frequenteranno di partecipare attivamente al gioco, di progredire secondo i propri ritmi e di svolgere le attività ludico-motorie in sicurezza”.

L’intervento prevede l’inserimento di 8 attrezzature ludiche, ciascuna con la possibilità di soddisfare una o più tipologie di disabilità. Nello specifico verranno inserite un’altalena multipla girevole (tipo sedili volanti) adatta anche a coloro che hanno problematiche di tipo sensoriale; una struttura per l’arrampicata, che prevede vari gradi di difficoltà e che può essere utile per disabilità uditiva, visiva e cognitiva; un trampolino elastico, adatto anche a bimbi con disabilità motoria in quanto verrà installato a livello del terreno; un gioco multifunzione con torri a più altezze, banchetto ludico, seduta oscillante, scivolo largo, pannello sonoro e oblò, cannocchiale e scala con accesso facilitato che permette di far giocare contemporaneamente molti bambini; una giostrina tipo girospeed, con maniglie e sedute larghe; il villaggio delle casette accessibile a tutti i bambini e infine due altalene: una a cestone e una con seggiolino accessibile e chiusura di sicurezza. Inoltre tutte le strutture ludiche saranno dotate di pavimentazione antitrauma in gomma colata per tutelare maggiormente i bambini.