Nuovi imbrattamenti dei no-vax a Lugo, il sindaco sporge denuncia: "Vigliacchi e idioti"

'I vax uccidono, salvate i bambini'. Nuovi imbrattamenti contro i vaccini nei giorni scorsi a Lugo, dopo che a inizio febbraio era stata denunciata una coppia ritenuta autrice di numerosi graffiti 'no vax' nel lughese. A essere stata presa di mira questa volta è la scuola primaria Garibaldi. Sui muri dell'istituto scolastico di via Cardinal Massaia, infatti, sono apparse nuove scritte inneggianti contro i vaccini, sempre di colore rosso e accompagnato dal simbolo 'ViVi' utilizzato dai no vax in tutta Italia.

"La vigliaccheria e l'idiozia sono le vostre caratteristiche - commenta il sindaco di Lugo Davide Ranalli - ma la stragrande maggioranza delle persone non vi segue". Il primo cittadino ha già presentato denuncia contro gli ignoti imbrattatori.