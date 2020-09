Nuovi lampioni a led per le strade di Cervia

Moderno, funzionale, rispettoso dell’ambiente, smart e soprattutto sicuro: così sta diventando il nuovo impianto di illuminazione pubblica di Cervia grazie al nuovo progetto sulla pubblica illuminazione portato avanti da Hera Luce, società del gruppo Hera e fra i primi gestori in Italia in questo settore. Ad oggi il progetto di riqualificazione energetica vede la trasformazione di 8.400 dei 10.500 punti luce (compresi semafori e segnali luminosi) con lampade a Led di ultima generazione, con tonalità calde, in tutti i quartieri di Cervia e non solo nei luoghi storici. Una scelta che verte su due capisaldi: ridurre i consumi energetici per una migliore sostenibilità ambientale e garantire lampioni accesi tutta la notte per migliorare la sicurezza e la visibilità, in luogo degli attuali spegnimenti notturni. Questo è possibile grazie al contratto di gestione, di durata ventennale, sottoscritto nel marzo 2019 fra il Comune e la società del gruppo Hera per il miglioramento dell’efficienza energetica del servizio di illuminazione pubblica. Per permettere una ristrutturazione così sostanziale degli impianti, l'amministrazione ha scelto lo strumento del oroject financing, che consente di realizzare immediatamente i lavori di efficientamento energetico, senza gravare sul bilancio comunale nella parte investimenti.

Il progetto di riqualificazione energetica iniziato lo scorso anno riguarda oltre 10.500 punti luce del tipo Mercurio e Sodio di vecchia generazione, che consumavano molta energia e quindi non più efficienti dal punto di vista illuminotecnico, che vengono via via sostituiti con altrettanti nuovi apparecchi con tecnologia a LED di ultima generazione. Il LED (Light Emitting Diode) è la sorgente luminosa attualmente di riferimento nell’ambito dell’efficientamento dell’illuminazione pubblica. La riqualificazione darà una risposta significativa a tutto il territorio: infatti, a regime, una volta completati i lavori di efficientamento, l’impianto di illuminazione pubblica cervese sarà dunque tecnicamente all’avanguardia, in linea con la normativa di riferimento e con i più elevati standard nazionali. Sarà, inoltre, totalmente “green”: non solo il ricorso alla tecnologia LED consentirà un risparmio energetico medio del 73%, pari a oltre 4 milioni di kWh (kilowatt/ora) ogni anno, equivalente a 776 TEP (Tonnellate Equivalenti Petrolio) l’anno. In aggiunta a ciò, il 100% dell’energia che lo alimenterà sarà ottenuta da fonti rinnovabili. Tutte soluzioni che concorrono ad avere minori consumi e che si riflettono positivamente anche sull’ambiente, comportando minori immissioni in atmosfera per 1.672 tonnellate di CO2. Ma non basta: anche le strutture sono pensate per poter essere riutilizzate. L’analisi della “circolarità materica”, che misura quanta parte di ciò che viene impiegato per la realizzazione dell’impianto sia riciclabile, attesta che il 97,6% dei componenti a fine vita potrà essere inserito nel circuito del riciclo.

I lampioni rimangono il simbolo di questo importante servizio: rendono più sicura la viabilità e consentono di vivere la città anche durante le ore notturne. I nuovi lampioni a ‘sicurezza passiva’ sono sicuri, innovativi e smart: infatti sono realizzati in alluminio anodizzato, per cui in caso di urto con un’automobile, il lampione si sfila anziché accartocciarsi come i vecchi lampioni in acciaio, che creavano situazioni di grande pericolosità. Ad oggi di lampioni ne sono stati sostituiti 380 su 1.400 (quasi il 30%), del colore segnalato dall’amministrazione, fra cui alcune zone di particolare importanza turistica: quasi tutto viale 2 Giugno, Rotonda 1 Maggio e Viale Forlì. Prossime tappe: proseguire a tappeto con la sostituzione dei pali e delle linee di alimentazione ed efficientare piazza Garibaldi entro Natale.