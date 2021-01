Nuovi lavori di miglioramento al Teatro Goldoni di Bagnacavallo

I prossimi interventi in programma sono la levigatura e la tinteggiatura della pavimentazione in legno del palco e della platea. Saranno infine sostituite le 112 sedute della platea

Proseguono i lavori di miglioramento del Teatro Goldoni di Bagnacavallo. Oltre alle importanti opere per il recupero e la riqualificazione che nelle settimane scorse sono state oggetto anche di un video della Regione Emilia-Romagna, in questi giorni i tecnici del Comune sono impegnati nella tinteggiatura e nella sistemazione degli arredi dei camerini.

"In attesa che la soluzione dell’emergenza sanitaria ne consenta la riapertura, ci auguriamo il più presto possibile – commenta l’assessore alla Cultura Monica Poletti – lavoriamo per fare in modo che il nostro prezioso teatro sia pronto a riaccogliere gli spettatori e gli artisti nel migliore dei modi". I prossimi interventi in programma sono la levigatura e la tinteggiatura della pavimentazione in legno del palco e della platea. Saranno infine sostituite le 112 sedute della platea, che riprenderanno i colori e le caratteristiche di quelle esistenti.