Nuovi lavori sull'A14dir: previste alcune chiusure notturne

Sulla A14 Diramazione per Ravenna, per consentire i lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 22 e martedì 23 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento SS16 Adriatica e Fornace Zarattini, verso la A14 Bologna-Taranto. Di conseguenza, saranno chiusi i rami di svincolo che dalla SS16 Adriatica immettono sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la A14 Bologna-Taranto. Chi proviene dalla SS309 verrà deviato sulla SS16 Adriatica, verso Ravenna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 5 tonnellate, percorrere la SS16 Adriatica, la SP253 via Faentina e rientrare sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Fornace Zarattini. Per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate, percorrere la SS16 Adriatica, la SS67 via Ravegnana ed entrare in A14 a Forlì.

Sempre sulla Diramazione per Ravenna, nelle due notti di lunedì 22 e martedì 23 aprile, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini, verso Ravenna. Di conseguenza, l'area di servizio "Sant'Eufemia ovest", situata nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la viabilità ordinaria: SP8, SP253, via Albergone, SP253, via Faentina e rientrare sulla Diramazione allo svincolo di Fornace Zarattini.