Nuove attività, restauro e decorazioni di Natale: così rinasce la galleria in centro

Uno spazio rinnovato e che si 'accende' con i colori del Natale per attirare cittadini curiosi e clienti. La Galleria Mariani è pronta a mostrarsi nella sua nuova veste a partire dal fine settimana quando verrà ufficialmente presentato l'allestimento natalizio che caratterizzerà la galleria commerciale nel centro storico di Ravenna per tutto il periodo delle festività. Un'iniziativa per festeggiare la 'rinascita' di questo spazio, compreso fra le vie Antica Zecca e Mariani, trainato da un intervento di ristrutturazione e soprattutto dall'impegno di varie attività presenti. Da un anno a questa parte la Galleria Mariani ha infatti cambiato volto grazie alla spinta di alcune nuove realtà presenti al suo interno. Negozi e studi professionistici hanno così collaborato per decorare a tema natalizio questo angolo della città.

Non solo. Venerdì e sabato, Tartulab si appresta a festeggiare un anno di attività con un'iniziativa pensata per i propri clienti: di fronte a una spesa minima di 50 euro, verrà offerto in omaggio un prodotto al tartufo. "E' stato un anno bello e complesso", confessa Gloria, che insieme al marito Mauro manda avanti la bottega specializzata in prodotti gastronomici a base di tartufo. "Siamo riusciti a farci conoscere dalla comunità di Ravenna che ha risposto bene all'apertura. Da questo anno proponiamo anche una linea dedicata alla ristorazione" per realizzare piatti al tartufo seguendo ricette testate.

Proprio nel corso degli ultimi mesi la Galleria Mariani è stata completamente rivitalizzata. Da poco più di un anno, affacciata su via Antica Zecca, è presente anche la bottega Miyajima di Marco Montalti, dove i clienti possono apprezzare la tecnica artigianale giapponese del Kintsugi che prevede il restauro della ceramica con l’oro. Un anno che "è andato bene, ho visto passare persone molto curiose. La galleria e tutta la via ne ha giovato - spiega Marco - Tempo fa la galleria era un po' abbandonata. C'erano graffiti su tutte le finestre, gente che dormiva per terra". Una situazione di degrado che si è poi risolta grazie all'apertura di varie attività.