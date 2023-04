Più di 600 nuovi parcheggi gratuiti nei lidi ravennati per l'estate 2023

Più parcheggi per l'estate a Marina di Ravenna e Punta Marina. Dopo il raddoppio dei parcheggi a pagamento attuato per l'estate 2023 nei lidi ravennati, il Comune corre ai ripari e allestisce due nuove zone di sosta legate ai lavori del Parco Marittimo e alla riqualificazione degli stradelli retrodunali. L’amministrazione ha deciso di allestire due nuove aree da destinare alla sosta temporanea, in modo tale da recuperare i posti auto che, durante le lavorazioni all’interno degli stradelli, verranno eliminati, dal momento che si riscontra - in particolare durante i mesi estivi - un’elevata affluenza verso i lidi di Marina di Ravenna e Punta Marina, con conseguente richiesta di sempre maggiore spazi destinati alla sosta.

A Marina di Ravenna l’esistente parcheggio scambiatore e il suo adiacente ampliamento, entrambi situati sulla via delle Zattere accessibile da via Trieste, saranno oggetto di un ulteriore nuovo ampliamento di futura realizzazione da parte dell’amministrazione comunale. A Punta Marina invece saranno realizzati, da parte di un privato, nuovi spazi destinati alla sosta all’interno di un lotto privato fronte via delle Americhe compreso tra il campo sportivo e il parco giochi Play park 3000. In attesa della realizzazione di queste aree sosta permanenti, entrambe in corso di progettazione, si è deciso di destinare una porzione di queste a sosta temporanea per l'estate 2023.

Entrambe le aree oggetto di intervento sono attualmente campi d'erba. L’intervento di allestimento temporaneo alla sosta consisterà nel rendere idonee le due aree a ospitare zone destinate alla sosta di autovetture per un periodo di tempo limitato, ovvero dal 1 aprile 2023 al 30 settembre 2023. L’area di Marina di Ravenna avrà una superficie di 13.890 metri quadri e ospiterà 398 posti auto, mentre l’area di Punta Marina avrà una superficie di 5.830 metri quadri e ospiterà 216 posti auto.

L'area individuata a Marina di Ravenna per la realizzazione dello spazio di sosta temporaneo è di proprietà privata, della società gruppo Ritmo srl: il soggetto attuatore si impegna a cedere gratuitamente al Comune di Ravenna entrambe le aree oggetto di ampliamento del parcheggio scambiatore. In attesa di questo, verrà stipulato tra il Comune di Ravenna e il soggetto attuatore un atto ad uso gratuito dell’area destinata all’allestimento temporaneo di spazio sosta. Anche l’area individuata a Punta Marina per la realizzazione dello spazio sosta temporaneo è di proprietà privata. L’accesso all’area avverrà da via delle Americhe attraverso lo stradello sito a sud del campo sportivo, di proprietà del Comune di Ravenna.