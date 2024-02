Più navetti per il mare e nuovi parcheggi scambiatori: ma la sosta potrebbe non essere più gratuita

Più navetti mare e più parcheggi scambiatori, ma a pagamento. È l'ipotesi contenuta nel Pums 2022-2032 , il Piano urbano della mobilità sostenibile, strumento di pianificazione con cui vengono definite le strategie e la visione futura della mobilità per rendere Ravenna più sostenibile e vivibile . Perseguendo anche in questo caso la strategia del superamento graduale della sosta diffusa in tutto lo spazio pubblico "compensando" con la realizzazione di parcheggi scambiatori collegati al trasporto pubblico locale - come nel caso dei nuovi parcheggi previsti a servizio del centro storico -, da qui al 2032 potrebbero essere introdotte diverse novità per quanto riguarda la sosta nei lidi ravennati.

Nuovi parcheggi scambiatori nei lidi: ma potrebbero essere a pagamento

Per quanto riguarda i parcheggi scambiatori a servizio della zona litoranea, il cui utilizzo è legato alla frequentazione prevalentemente estiva dei lidi, il Pums prevede diverse azioni. Innanzitutto la conferma degli attuali parcheggi Marchesato e Trieste, interessati (recentemente o in previsione) da un ulteriore ampliamento delle aree di sosta. Per i prossimi anni è prevista anche la realizzazione di un nuovo parcheggio scambiatore tra Marina Romea e Porto Corsini al posto dell'attuale parcheggio denominato 'Maneggio/Cavallo Felice', che verrebbe riqualificato introducendo nelle sue immediate vicinanze una fermata dell'autobus dedicata all’interscambio.

C'è un però (che sicuramente nei prossimi anni farà molto discutere): la sosta estiva nei parcheggi scambiatori potrebbe non essere più gratuita com'è stato fino ad oggi. Tra le ipotesi del Pums che potrebbero concretizzarsi, infatti, c'è quella dell’introduzione di una tariffa di sosta unica (di tipo 'flat', ovvero valida per l'intera giornata) nei parcheggi scambiatori della zona litoranea collegati dal servizio del Navetto Mare. La tariffa, si legge nel Pums, avvantaggia i conducenti che hanno la necessità di parcheggiare il proprio veicolo per un tempo medio-lungo, in contrapposizione con le aree di sosta tariffate nelle immediate vicinanze del mare, dove viene privilegiata la tariffa oraria quale strumento per disincentivare la sosta lunga e allontanare i veicoli.

Il parcheggio Maneggio/Cavallo felice



Qui il link per iscriversi al canale WhatsApp di RavennaToday

Potenziati i navetti per il mare, nuovi parcheggi nei lidi e nelle stazioni

Connesso a questo tema c'è quello del potenziamento delle navetti. Si valuterà l’istituzione di un nuovo servizio di Navetto Mare nelle località di Marina Romea e Porto Corsini con transito dal parcheggio scambiatore Maneggio/Cavallo Felice, nonché il prolungamento dell’attuale linea del Navetto Mare da Punta Marina centro a Punta Marina sud (zona campeggi); queste azioni permettono di espandere la rete, e quindi il territorio, serviti, anche in relazione alle esigenze di preservazione delle zone retrodunali (con la realizzazione del Parco Marittimo).

Non solo: prevedendo un aumento di croceristi grazie al nuovo Terminal, nel Pums è contenuto anche il progetto di potenziamento dei servizi di trasporto collettivo dedicati alla domanda crocieristica, realizzabile con la previsione di servizi bus di connessione tra Porto Corsini e il centro urbano di Ravenna, da attivarsi secondo le necessità (ovvero a seconda degli imbarchi e degli sbarchi): tali servizi dovranno essere regolamentati dal Comune di Ravenna, che potrà stabilire percorsi, aree di fermata e tipologie di mezzi utilizzabili, anche in relazione alle motorizzazioni (con progressiva elettrificazione della flotta).

Anche nei lidi sono in previsione nuovi parcheggi da realizzare: precisamente uno a Casalborsetti in via Don Franco Stevanato, uno a Porto Corsini (accesso ovest all'abitato) e uno da 100 posti auto a Lido di Dante (previsto nel maxi intervento riguardante il Comparto S15).

Il parcheggio scambiatore di Marina di Ravenna